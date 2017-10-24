24.10.2017, 16:11

84 работника ERM написали министру культуры письмо в поддержку Тыниса Лукаса


rus.delfi.ee
EST
Eesti Rahva Muuseum 29.09.16
Tõnis LukasFoto: Anni Õnneleid

84 работника Эстонского национального музея (ERM) отправили министру культуры Индреку Саару письмо, в котором поддерживают сохранение должности за нынешним директором Тынисом Лукасом.

Авторы письма указывают, что результативную работу музея подтверждает количество посетителей, которое составляет 304 000. Вдобавок находят, что у Лукаса есть четкая концепция и долгосрочная стратегия развития и руководство учреждением качественное. "Директор умеет замечать и вдохновлять коллег", — сказано в письме.

Письмо полностью можно прочитать здесь.

Сегодня газета Eesti Päevaleht писала, что на должность директора ERM претендует и госконтролер Алар Карис. О его участии в конкурсе широкая общественность и работники ERM узнали только вчера, хотя разговоры об участии Кариса ходили уже раньше. Срок полномочий Кариса в качестве госконтролера заканчивается в марте 2018 года.

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