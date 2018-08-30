700 торговцев и группа "Вирус". В Маарду состоится очередной фестиваль-ярмарка ”Осенняя карусель”

Концертная программа фестиваля-ярмарки предложит вниманию горожан и гостей выступления самодеятельных коллективов и исполнителей из Таллинна -танцевальные ансамбли ”Лотос” и ”Терек”, танцевальная студия ”Авант”, музыкальная группа ”Чары”, Сергей Воронов, ”Hellad Velled”, Ульяна Карпова; Пярну- украинский вокальный ансамбль „Барвинок”, Николай Рыбченко, хор ”Родные напевы”, солисты вокальной студии Елены Граниной, Мишель Гаврияшева; Маарду- вокальный ансамбль ”Рябинушка”, молодежная танцевальная группа ”Dream Power”, вокальная студия ”Эридан”, Елена Дериземля, театр мод ”Натали”, Елена Аксенова; вокальный ансамбль ”Реченька” из Ахтме, вокальный ансамбль ”Водограй” из Силламяе, ансамбль ”Тартусская шарманка” из Тарту, украинский вокальный ансамбль из Раквере и гостей из России театр цыганского танца и песни ”Шатрица”.

На ярмарке в широком ассортименте будет представлена продукция местных и приезжих продавцов и ремесленников от меда, орехов, мяса, рыбы, рукоделия, хозяйственных товаров и приправ до меховых изделий и сделанных руками сладостей. Гончары проведут для всех желающих мастер-класс по лепке из глины, а столярные мастера научат всех желающих изготавливать из дерева игрушки. Начало торговли в дни ярмарки в 10.00.

Многочисленные уличные кафе у обоих сцен побалуют гостей ярмарки широким и вкусным ассортиментом своих блюд. Посетителям будут предложены оригинальные восточно-азиатские блюда, сладости и различные лакомства. Прямо на месте будут готовить и самсу, плов на открытом огне, и чебуреки. Многообразие предложенных кухонь приятно удивит гостей ярмарки. На месте можно будет попробовать еду на разный вкус от европейской кухни до экзотических блюд турецкой кухни. Утолить голод на ярмарке можно будет любимыми многими шашлыками в исполнении армянских и азербайджанских поваров.

Все желающие смогут покататься на электромобилях и квадроциклах, поиграть с водными мячами, прокатиться на пони и лошадях. Для детей будут работать sky-jump аттракцион, карусели, батуты и беспроигрышная лотерея. В субботу в 17.00 на восточной сцене начнется молодежная программа с участием молодежных исполнителей и диджеев, шоу от Федерации уличного спорта Эстонии, а воскресенье в 14.00 там же пройдут соревнования по уличным танцам для молодежи. Первый день ярмарки завершится праздничным салютом.