7 советов путешествующим со вспомогательными средствами

Летняя погода побуждает больше двигаться и путешествовать. В то же время перед длительным выездом стоит всегда помнить о проверке технического состояния своих вспомогательных средств.

По словам Кадри Тийдо — руководителя сферы обслуживания клиентов Центра Invaru, занимающегося продажей и прокатом вспомогательных средств — как и каждый год, в начале этого лета виден возрастающий интерес к прокату ходунков и инвалидных колясок. ”Теплые летние деньки всячески побуждают выходить из дома с помощью средств вспоможения — будь то, например, летний рейс куда-то или же выезд на концерт. Если необходимых вспомогательных средств для этого нет и нужда в них лишь временная, то именно прокат является хорошим решением”, — передает Invaru слова Тийдо посредством пресс-релиза.

В то же время не стоит забывать, что, как и в случае с автомобилем, вспомогательное средство, находящаяся в долгом использовании, до выезда надо проверить в техническом смысле и подготовить его к поездке. ”Помимо обеспечения безопасности, технический контроль средства помощи поможет избежать возможных проблем за границей: например, поиск запчасти для вспомогательного средства вдали от дома может быть весьма затруднительным и неудобным, а, нередко, и довольно затратным”, — призывает Тийдо обратить серьезное внимание на это нуждающихся в помощи и их близких.

Приводим основные советы по контролю средств вспоможения для летнего путешествия.

1. Проверь колеса инвалидной коляски и ходунков, а также тормоза.

Путешествующим на коляске или с помощью ходунков Тийдо советует до выезда проверить давление в колесах коляски и работу тормозов, а также убедиться в том, что колеса едут прямо. ”В новых незнакомых условиях наклоны могут оказаться неожиданно скользкими или же сложными для маневрирования”, — поясняет Тийдо крайнюю важность надежности вспомогательного средства.

2. Насадки костылей и трости должны быть в порядке.

Также по словам Тийдо пользователям костылей и тростей стоит проверить резиновые насадки (наконечники), которые не должны быть слишком стерты. ”Из-за изношенной насадки костыль или трость может скользить на скользкой металлической поверхности, что приведет к падению человека. Для предотвращения такой ситуации желательно перед большой поездкой заменить изношенные наконечники костылей или трости”, — говорит Тийдо и замечает, что цветные костыли и насадки летом популярнее, чем обычно.

3. Средство вспоможения возьми в прокат на время путешествия

Тийдо отмечает, что довольно часто нуждающиеся в помощи берут в прокат перед поездкой более легкое, компактное или же с большими возможностями вспомогательное средство. ”В летний период прокат средств для помощи в передвижении весьма популярно, потому что именно сейчас проходит больше разных выездов и концертов на открытых площадках”, — говорит Тийдо. Так, летом часто спрашивают облегченные складные коляски, поддерживающие трости с несколькими точками опоры, а также и мультифункциональные ходунки с сиденьем и корзиной — чтобы не было необходимости носить вещи в руках. ”Преимущество проката в том, что средство вспоможения можно потом вернуть или же поменять на более удобное, и так оно не останется стоять без пользы дома”, — замечает Тийдо.

4. Познакомься с предложениями для нуждающихся в помощи в местах оказания услуг.

Многие средства помощи — например, инвалидные коляски — можно взять напрокат прямо на месте назначения. ”Как в аэропортах, на круизных кораблях, так и во многих отелях можно при покупке билет забронировать для себя коляску и даже сопровождающего с инвалидной коляской, чтобы дорога была удобна”, — описывает Тийдо. Но эти возможности нужно специально проверить до начала рейса и, по возможности, забронировать средство для себя как можно раньше.

5. Проверь, насколько дружелюбно для твоего средства вспоможения место путешествия

Тийдо советует всегда заранее планировать длинные поездки или же посещение новых мест. ”Стоит запастись временем и изучить, как, например, можно попасть в пункт назначения на коляске или же с помощью ходунков, так же стоит узнать о наличии инва-туалета”, — дает совет Тийдо. ”Раннее бронирование особенно важно тогда, когда вы планируете разместиться в комнате, приспособленной для передвижения внутри с помощью средств вспоможения — часто таких комнат немного, а желающих достаточно”.

6. Заряди аккумуляторы

Помимо полной зарядки батареи телефона, нуждающиеся в помощи, кто используют скутер или электрическую инвалидную коляску, должны обязательно полностью зарядить аккумулятор средства вспоможения до выхода из дома. ”Если аккумулятор средства помощи постоянно быстро разряжается, то необходимо подумать о его замене. Так можно исключить ситуации, когда батарея неожиданно станет пустой в неподходящем месте”, — поясняет Тийдо.

7. Не забудь про медикаменты и защиту от солнца

Помимо технического состояния средства вспоможения важно обратить внимание и на состояние самого нуждающегося. ”Нельзя забывать про крем от загара, средство от комаров, головной убор и бутылку с водой — их отсутствие может сорвать всю поездку”, — предупреждает Тийдо. Также необходимо взять с собой нужные лекарства и личные средства гигиены.

Кадри Тийдо побуждает нуждающихся в помощи смелее выходить из домов и быть частью общества, чтобы наслаждаться летними мероприятиями и событиями. ”В помощь могут быть и путешествующие рядом или же гости летнего мероприятия, кто могут при необходимости открыть дверь или же указать дорогу. Также близкие людей с особыми потребностями могут чуть активнее предлагать свою поддержку, чтобы летние радости могла разделять вся семья”.