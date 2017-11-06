7 и 8 ноября в движении общественного транспорта возможны отклонения от расписания

В связи с переездом офиса и производственных помещений АО "MRP линии" 7 и 8 ноября возможны отклонения от графика на обслуживаемых этой фирмой городских линиях в Таллинне, сообщает Раэпресс.
"MRP линии" обслуживает автобусные линии 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 и 65 и приносит извинения за возможные в связи с указанными обстоятельствами неудобства.
Управа Ласнамяэ просит учитывать возможные отклонения от графика вышеназванных автобусных линий и планировать в эти дни свой маршрут заранее.
Saue vald, Грунт, 69 000 EUR
Tallinn, Квартира, 85 700 EUR
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