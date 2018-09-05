7 фактов о подозреваемом в госизмене майоре Сил обороны Денисе Метсавасе

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас, за время своей службы майор Метсавас показал себя с самой лучшей стороны. Он служил в армии с 1998-го года, когда поступил на срочную службу. Далее он стал уже кадровым военным. Денис Метсавас также принимал активное участие в общественной деятельности, работал с молодежью по оборонной тематике и защите государства. Неоднократно принимал участие в телевизионных передачах на канале ETV+, посвященных тематике гособороны.

7 фактов о Денисе Метсавасе

1. В 2009-м году Денис Метсавас окончил магистратуру Высшей военной школы в Тарту. Магистерская работа озаглавлена «Методика анализа военных операций, базирующаяся на процессе упрощенного оперативного планирования».



2. Получил звание майора в феврале 2015-го года.



3. Метсавас преподавал предмет «Оборона государства» в таллиннской Мустамяэской реальной гимназии. В 2014-м году принимал участие в организованном Таллиннским департаментом образования конкурсе «молодой учитель года», заняв 3-е место.



4. В 2016 году при поддержке Министерства обороны была выпущена книга «Офицерский успех» (автор Игорь Копытин), в которых служба в эстонских Силах оборонах была представлена глазами русскоязычных офицеров. В числе прочих в книге приведена и история «успеха» Дениса Метсаваса.



5. Денис Метсавас — страстный футболист, с 2004-го года, игравший в различных любительских лигах Эстонии. Еще 28-го августа сидел на скамейке запасных команды ФК «Вечный двигатель Мааряьмяэ»(Maarjamäe FC Igiliikur) в матче 4-й лиги с клубом JK Piraaja. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу первой команды.



6. В соцсети фейсбук Метсавас, размещавший публикации как на русском, так и на эстонском языках, оставляет впечатление патриота. Так, 2 сентября, буквально за день до ареста, он перепостил статью «Постимеэс» о расследовании деятелности «кремлевско-пропагандистского» инфо-портала Baltnews.ee.



7. Имя Метсаваса встречается также на занимающемся разоблачением российской пропаганды сайте Propastop. Там приводится информация, что в мае 2017-го года российский телеканал «Россия 24» использовал выступление Метсаваса на канале ETV+, при этом обрезав и перемонтировав его слова в другом свете.