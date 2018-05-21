21.05.2018, 18:50

6 тысяч человек научат эстонскому за 11 миллионов евро. Касса по безработице ищет партнеров

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rus.delfi.ee
EST
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

В течение следующих четырёх лет касса по безработице закажет обучение эстонскому языку на сумму около 11 млн евро. Обучение заказывается с целью повышение уровня владения эстонским языком людей, ищущих работу, и подготовки к уровневым экзаменам по эстонскому языку.

Для того чтобы найти партнёров по обучению эстонскому языку, касса по безработице объявила госзаказ «Обучение эстонскому языку на базе русского языка», предположительная стоимость которого около 11 млн евро. На эту сумму в течение следующих четырёх лет обучение эстонскому языку получат более 6000 человек.

По словам председателя правления кассы по безработице Меэлиса Паавела, это самый крупный заказ обучения эстонскому языку, который проводился в Эстонии. «Благодаря этой инвестиции, пользу получат несколько тысяч людей, изучающих государственный язык, и конечно весь рынок труда», - добавил Паавел.

Касса по безработице помогает соискателям работу найти работу и работающим людям сохранить своё рабочее место. Зачастую для этого необходимо повысить уровень владения языком, чтобы для трудоустройства и работы были бы необходимые знания и навыки. При поддержке кассы по безработице помимо соискателей работы, через программу предупреждения безработицы «Работайте и учитесь!», эстонский язык могут учить также работающие люди. Услуги по предупреждению безработицы предназначены для тех работающих людей, навыки которых устарели или отсутствуют, для того чтобы поддержать их при смене или сохранении рабочего места, а также для работодателей, чтобы помочь им найти и подготовить работников с необходимой квалификацией, а также при проведении реорганизаций.

Государство обращает всё больше внимания на обучение эстонскому языку. Многие организации предлагают различные бесплатные способы обучения. Всё это делается с единой целью – чтобы жители Эстонии владели государственным языком, что повысит общее благосостояние жителей страны.

С заказом можно ознакомиться в регистре госзаказов.

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