6 тысяч человек научат эстонскому за 11 миллионов евро. Касса по безработице ищет партнеров

Касса по безработице помогает соискателям работу найти работу и работающим людям сохранить своё рабочее место. Зачастую для этого необходимо повысить уровень владения языком, чтобы для трудоустройства и работы были бы необходимые знания и навыки. При поддержке кассы по безработице помимо соискателей работы, через программу предупреждения безработицы «Работайте и учитесь!», эстонский язык могут учить также работающие люди. Услуги по предупреждению безработицы предназначены для тех работающих людей, навыки которых устарели или отсутствуют, для того чтобы поддержать их при смене или сохранении рабочего места, а также для работодателей, чтобы помочь им найти и подготовить работников с необходимой квалификацией, а также при проведении реорганизаций.

Государство обращает всё больше внимания на обучение эстонскому языку. Многие организации предлагают различные бесплатные способы обучения. Всё это делается с единой целью – чтобы жители Эстонии владели государственным языком, что повысит общее благосостояние жителей страны.

С заказом можно ознакомиться в регистре госзаказов.