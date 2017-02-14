50 оттенков серого паспорта. Истории неграждан о том, как им живется в Эстонии

Проблема людей с серыми паспортами в Эстонии остается актуальной. В очередной раз о негражданах вспомнили в связи с высказываниями премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Мы решили дать слово самим серопаспортникам. По разным причинам они попросили не писать их фамилий, но всех герои — настоящие и их данные редакции известны.

"Сейчас приблизительно 80 000 жителей, у которых серый паспорт, и я действительно говорил, что все, безусловно, его (эстонское гражданство — прим. ред.) не получат, потому что люди, которые были связаны с советской армией, они отпадают. Безусловно, много тех, кто, может быть, вообще этого не хочет. Но эту возможность или этот позитивный шаг эстонское общество, Эстонское государство, я считаю, должно сделать", — заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас две недели назад в интервью русскому Delfi.

Трое постоянно проживающих в Эстонии неграждан рассказали нам, как им живется с паспортом серого цвета, собираются ли они его сменить оттенок на более ”позитивный”, и есть ли вообще в этом практический смысл.

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"Быть может, я когда-нибудь получу гражданство Эстонии. Когда-нибудь… потом. Только язык подучу немножко. Конституцию-то я сдам, а вот насчет языка — не знаю. У меня есть с ним небольшие проблемы. Для работы мне хватает, а разговаривать боюсь: путаю окончания, например.

Не могу сказать, что меня не устраивает серый паспорт. Я занимаюсь спортом, по этой причине часто езжу в Россию. С серым паспортом мне не нужна виза. Это большой плюс. К тому же, по Европе можно ездить без виз.

Никаких минусов я не ощущаю. В принципе, единственная проблема, которая может быть: например, предлагают работу в Финляндии, где можно прилично заработать, а у тебя — серый паспорт. В таком случае работодатель должен за тебя поручаться, а это очень долго, этого никто делать не хочет. Но я давно никуда на работу не езжу, так что меня это не касается.

Российское гражданство я точно не хочу. Во-первых, ты — ”неполноценный” гражданин: у тебя внутреннего российского паспорта нет. Только загранпаспорт у тебя. А ходить голосовать… мне плевать на это!

Я никогда не ощущал в Эстонии дискриминации по цвету паспорта. Ни в рабочем плане, ни в каком другом.

Получать или не получать гражданство Эстонии — это зависит, прежде всего, от моих поездок в Россию. Хотя, в принципе, я получил бы эстонское гражданство. Но этим вопросом я сейчас активно не занимаюсь. Пока это все на уровне мыслей, идей и желаний. Да у меня времени нет этим заниматься.

Существует еще и такой аспект, что гражданство — это как бы материальный символ эмоциональной, духовной связи с этой страной, символ патриотизма, что ли".



Семен, 29, работает на заводе с ЧПУ-станками: ”Мне нужно эстонское гражданство, чтобы уехать”

"Я не из тех, кто яро защищает серый паспорт. Я в скором времени сдаю на эстонское гражданство. В моем случае это нужно для того, чтобы отсюда уехать — как ни странно бы это звучало. Рассчитываю на Скандинавию: Финляндия, Норвегия… С моей специальностью я могу там лучше жить, там больше перспектив. Это я все изучал и не раз.

Получалось так, что только когда я работал на финнов, у меня были и перспективы, и достойная зарплата, и многое другое. Я работаю на заводе, занимаюсь ЧПУ-станками (станками с числовым программным управлением — прим.ред.), работал раньше и со сварочными роботами.

Еще с серым паспортом я могу посещать каждый год родственников в России. Без визы. Больше плюсов я не вижу.

Я наблюдал, как ребята, быть может, менее активные, но имеющие ”синюю бумажку”, добиваются большего. Когда я пытался устроиться на работу за границей, мне объяснили, что за меня должны платить отдельный налог. Мне сказали, мол, им в любом случае легче брать или местного, или неофициально. А за серопаспортников никто не хочет переплачивать лишние налоги.

В этом месяце я сдаю эстонский на В2. Потом буду сдавать экзамен на знание Конституции".

Альбина, 26, работает в сфере обслуживания, студентка: ”Государство ставит меня на одну ступень с беженцем”

"Я не собираюсь получать эстонское гражданство без каких-то веских причин. Меня все устраивает. На данный момент серый паспорт для меня не препятствие для путешествий. Минус, конечно, что в Англию не могу поехать — туда нужна виза.

Из плюсов: я могу ездить в Россию без визы. Не приходится каждый год платить по 100 евро: села — поехала. А еще при желании я могу взять гражданство любого другого государства.

Из минусов: если я решу поработать за границей — потребуется разрешение на работу.

Как-то давно я устроилась на работу в Финляндию. Работа была сдельной. Потом сменились правила, и работодатель захотел, чтобы мы были устроены через агентство или имели эстонский паспорт.

Никаких серьезных препятствий с паспортом у меня не было. Так что сейчас для меня вопрос о смене гражданства неактуален.

Сейчас я работаю в сфере услуг и учусь в университете. Также прохожу открытую практику по специальности. С эстонским языком у меня средне: на разговорном уровне хорошо, а писать мне тяжеловато.

Вообще, немного неприятно, что я родилась в Эстонии, точнее, в бывшей ЭССР, всю жизнь прожила в Эстонии, хотела получить эстонский паспорт, а меня ставят на одну ступень, например, с беженцем, как бы говоря: ”Ждите полгода, мы еще подумаем, покажите все доходы, есть ли судимости…”. Это наболело! Это немножко странно, с учетом хотя бы того, что я плачу тут налоги и являюсь законопослушным гражданином, а государство смотрит на меня свысока.

А так, серый паспорт не ограничивает мое передвижение. Но если будет возможность, тем более, допустим, на льготной основе, то в случае необходимости я сдам на гражданство".