5 и 6 июня пройдут учения по восстановлению погрконтроля на эстонско-латвийской границе

Сегодня и завтра Департамент полиции и погранохраны проводит учения по временному восстановлению пограничного контроля на границе между Эстонией и Латвией, чтобы проверить свою готовность и слаженность работы с другими партнерами.

По словам руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме, в этот раз учения направлены на планирование ресурсов и логистику, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

"Такие учения необходимы, чтобы подготовится к разным ситуациям, которые могут возникнуть в связи с председательством Эстонии в Совете Европейского Союза. В этот раз в фокусе учений — готовность разных подразделений быстро реагировать на разные опасности, связанные с пересечением границы", — сказала Нейдер-Веэрме.

Она добавила, что восстановление временного пограничного контроля является трудоемким процессом, и поэтому возможные ситуации следует обыгрывать не только в теории, но и на практике.

В ходе учений будут открыты четыре временных пограничных пункта на наземной границе Латвии и Эстонии в городе Валга, а также пункты в Мыйзакюла, Вастсе-Роозе, Мурати и Икла. К учениям также привлечены дополнительные патрули, которые выборочно проверяют транспортные средства и документы. В эти дни всем, кто собирается пересечь эстонско-латвийскую границу, следует быть готовыми к возможным проверкам. Департамент полиции и погранохраны просит отнестись с пониманием к тому, что из-за этого на поездки может уйти больше времени, но ни одна дорога на время учений закрыта не будет.

„Всех, кто желает в эти дни пересечь эстонско-латвийскую границу, просим иметь при себе действующий рейсовый документ. Водители транспортных средств должны при себе иметь и документ на транспортное средство", — подчеркнула майор полиции Хелен Нейдер-Веэрме.

После присоединения к единому Шенгенскому визовому пространству в 2007 году пограничный контроль на внутренней границе восстанавливался два раза — в 2010 году во время встречи министров иностранных дел стран НАТО и в 2014 году в время визита президента США.