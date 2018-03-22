45 лет наедине со своей бедой: отец — на костылях, сын — прикован к постели. Мест в домах по уходу нет

В 1972 году двухлетний Кристьян Месила (сейчас ему 47) лечился в инфекционной больнице Мериметса от кишечного вируса. Окна в палате были открыты. Поскольку за мальчиком никто не присматривал, он залез на подоконник и выпал из окна третьего этажа.

”Это была преступная халатность работников”, — говорит 75-летний отец Кристьяна Тийт Месила, стоя на костылях возле постели сына, и показывает кучу папок с бумагами. ”Жена заполняла, все записывала. Теперь этим занимаюсь я”.

Мать Кристьяна умерла семь лет назад.

Доход семьи — две пенсии и 50 евро пособия по инвалидности. ”Силы скоро совсем покинут меня, — сокрушается Тийт. — Ребенок искалечен из-за халатности государственной больницы. Хоть сейчас государство могло бы сделать шаг навстречу”.