45 лет наедине со своей бедой: отец — на костылях, сын — прикован к постели. Мест в домах по уходу нет

Несмотря на то, что государство предоставляет человеку право попасть в дом по уходу и обещает оплатить расходы, сами места оно не предоставляет. Их просто нет, пишет Eesti Päevaleht.
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Несмотря на то, что государство предоставляет человеку право попасть в дом по уходу и обещает оплатить расходы, сами места оно не предоставляет. Их просто нет, пишет Eesti Päevaleht.
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