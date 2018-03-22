22.03.2018, 12:01

45 лет наедине со своей бедой: отец — на костылях, сын — прикован к постели. Мест в домах по уходу нет

 (35)
Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
EST 8
45 лет наедине со своей бедой: отец — на костылях, сын — прикован к постели. Мест в домах по уходу нет
75-aastane Tiit Mesila hooldab üksi oma 47-aastast puudega poega Kristjanit.Karin Kaljuläte

Несмотря на то, что государство предоставляет человеку право попасть в дом по уходу и обещает оплатить расходы, сами места оно не предоставляет. Их просто нет, пишет Eesti Päevaleht.

В 1972 году двухлетний Кристьян Месила (сейчас ему 47) лечился в инфекционной больнице Мериметса от кишечного вируса. Окна в палате были открыты. Поскольку за мальчиком никто не присматривал, он залез на подоконник и выпал из окна третьего этажа.

”Это была преступная халатность работников”, — говорит 75-летний отец Кристьяна Тийт Месила, стоя на костылях возле постели сына, и показывает кучу папок с бумагами. ”Жена заполняла, все записывала. Теперь этим занимаюсь я”.

Мать Кристьяна умерла семь лет назад.

Доход семьи — две пенсии и 50 евро пособия по инвалидности. ”Силы скоро совсем покинут меня, — сокрушается Тийт. — Ребенок искалечен из-за халатности государственной больницы. Хоть сейчас государство могло бы сделать шаг навстречу”.

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