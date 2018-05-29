40 дней со дня кончины Корнилия: в соборе Александра Невского прошла Божественная литургия

28 мая 2018 года в День Святого Духа, Преосвященнейший Лазарь, епископ Нарвский и Причудский, временно управляющий делами Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, совершил Божественную литургию в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского.

Епископу Лазарю сослужил епископ Маардуский Сергий, викарий Таллиннской епархии. Архиереям сослужило духовенство Таллиннской и Нарвской епархии.

После чтения Евангельского зачала епископ Лазарь обратился к молящимся в храме с архипастырским словом, в котором владыка призвал всех верующих членов Церкви к покаянию, поскольку покаяние является главной ступенью к достижению святости. Той самой святости, которая доступна нам в Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой, а именно — в благодатных Церковных таинствах. Ведь Господь наш Иисус Христос после Своего Вознесения ниспослал Духа Святого на учеников, что и стало началом появления Церкви.

Вчера исполнился сороковой день со дня преставления Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. По окончании Божественной литургии в храме была совершена панихида о новопреставленном Митрополите Таллиннском и всея Эстонии Корнилии.

После богослужений в соборе епископ Маардуский Сергий совершил заупокойную литию на Александро-Невском кладбище у места погребения Митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия.