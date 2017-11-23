30 ноября в Пыхья-Таллинне пройдут юридические консультации

30 ноября с 10:00 до 14:00 в торговом центре Stroomi (ул. Туулемаа, 20), на 2-м этаже можно будет получить бесплатные юридические консультации.

Будут проведены юридические консультации по вопросам трудового, наследственного и семейного права, востребования алиментов, нотариальных сделок, квартирных товариществ, обращения в суд, трудовых договоров и т. д., сообщает Раэпресс.

Консультируют на эстонском и на русском языках нотариусы, судебные исполнители, адвокаты, судьи. В мероприятии также примут участие старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, социальные работники и представители муниципальной полиции.

Предварительная регистрация не нужна. Консультации проводятся в порядке живой очереди.

Добраться можно на автобусах № 3, 40 и 48, остановки „Пельгуранна” и „Рандла”.

Дополнительная информация на странице www.juristideliit.ee или по телефону 6313002.