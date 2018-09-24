24.09.2018, 20:55

29 сентября поезда Elron на линии Таллинн-Тарту будут частично заменены автобусами

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rus.delfi.ee
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Elroni uus piletimüügimasin
Foto: Hendrik Osula

Вследствие работ по ремонту железнодорожного моста через реку Пыльтсамаа, в субботу, 29 сентября на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула/Пиуза будет действовать временное расписание. На отрезке Кильтси-Ракке будут использоваться заменяющие автобусы.

В связи с работами по ремонту железнодорожного моста через реку Пыльтсамаа, 29 сентября на отрезке Кильтси-Ракке пассажиры будут обслуживаться автобусами. Из Кильтси автобус будет отправляться с автобусной остановки ”Kiltsi”, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом. Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.

В результате ремонтных работ, изменения, помимо линии Таллинн-Тарту, также затронут расписания рейсов Тарту-Валга и Тарту-Койдула, и в этот день будут отменены два рейса между Таллинном и Пяэскюла.

Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron, и также на информационных стендах, расположенных на станциях. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

Изменения действуют только 29 сентября, после чего поезда снова начнут ходить по обычному графику.

Tallinn Hockey weekend
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