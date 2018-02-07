280 млн евро ежегодно: туннель Таллинн-Хельсинки обойдется в 16 млрд евро

Сегодня на итоговой конференции проекта FinEst Link в Таллинне было представлено исследование об окупаемости туннеля Таллинн-Хельсинки. Согласно исследованию, строительство обойдется в 16 млрд евро, и для его поддержания двум странам придется выделять ежегодно 280 миллионов евро.

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что создание короткого и быстрого пути между Хельсинки и Таллинном обещает много плюсов для всего региона и потому крайне необходимо продолжать широкую общественную дискуссию по этому поводу, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Ратас сказал в своем приветственном слове, что общественный диалог необходимо продолжать как в Эстонии и в Финляндии, так и на межгосударственном уровне, чтобы всесторонне обсудить влияние проекта туннеля, и в том числе на экологию.

По словам Ратаса, между Таллинном и Хельсинки передвигается почти 10 миллионов человек в год, и это число, согласно прогнозам, будет расти. По словам премьер-министра, жители Эстонии и Финляндии должны серьезно взвесить возможность связать две столицы в один крупный регион, поскольку это обещает много плюсов, например, в плане расширения возможностей рынка труда.

Также связь двух столиц при помощи туннеля будет, по словам Ратаса, способствовать развитию торговли и экономическому росту, привлекать в регион новые инвестиции, поможет создать новые торговые пути и увеличить налоговые поступления. ”Я искренне надеюсь, что быстрое транспортное соединение повысит конкурентоспособность нашего региона”, — сказал эстонский премьер-министр.

Также, по словам Ратаса, быстрый путь из Таллинна в Хельсинки создаст новые возможности для туризма, организации своей жизни и учебы множеству людей, так как попасть из одного города в другой можно будет всего за полчаса.

Согласно опубликованным сегодня результатам исследования окупаемости проекта FinEst Link, строительство туннеля будет способствовать развитию ”городов-близнецов” и возникновению мегаполиса с населением в три миллиона человек, в пределах которого будет обеспечено свободное передвижение людей, товаров и услуг.