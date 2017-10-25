2560 евро за подделку Chanel: как популярный таллиннский бутик обвел клиентов вокруг пальца

Расположенный в Старом Таллинне бутик ER Boutique попался на обмане клиентов. Эксперимент Eesti Ekspress показал, что его владелица Эве Роосна продолжает в том же духе и после обвинительного приговора суда.

”Я не чувствую своей вины, даже на один процент”, — сказала Роосна в суде со слезами на глазах.

Обычно такие случаи рассматриваются гражданским судом, но Роосна ”нарвалась” на двух клиенток-госчиновниц, которые решили довести дело до конца.

Одна из пострадавших 38-летняя Хелен Сёэл на первый взгляд простая и скромная женщина, сейчас она — обладательница маленькой фирмы по оказанию психологической помощи и небольшой слабости в виде дорогих сумок. На данный момент в ее гардеробе девять сумок класса люкс стоимостью от 500 до 1200 евро.

Сага начинается в ноябре 2015 года, когда Хелен вместе с подругой приходит в любимый бутик. В то время она еще работает в Министерстве социальных дел главным специалистом отдела по политике равного обращения и только что получила хорошую премию.

Вообще-то она пришла за пальто, но замечает принадлежащую хозяйке салона сумку Chanel и больше не может думать ни о чем другом. Роосна говорит, что заказывает сумки у московской подруги, владеющей магазином люксовых товаров, примерно за 2500 евро, хотя так они стоят 3000-4000. Сначала Хелен сомневается, так как знает, что обычно на люксовые сумки скидок не делается, но после некоторых раздумий решается на заказ. Ее примеру следует и подруга. Через месяц сумки на месте. Всего женщины выкладывают за них 5100 евро.



Хелен замечает, что с товаром что-то не так, только придя домой и в панике начинает звонить находящейся на тот момент в Брюсселе подруге: ”Господи Иисусе, что-то не так, но я не могу тебе объяснить, что именно!”

После тщетных попыток самостоятельно установить происхождение сумок женщины отправляют ее нескольким экспертам как в Эстонии, так и за рубежом, которые выносят неутешительный приговор: это не оригинал.

Роосна обвинения отрицает, и после череды разбирательств дело доходит до суда. 13 июля 2016 года окружной суд постановляет, что продажу поддельного Chanel можно квалифицировать как мошенничество, и обязывает полицию возбудить уголовное дело.

В ноябре 2016-го суд выносит решение и постановляет ER Boutique возместить женщинам по 3500 евро (стоимость сумок плюс юридические расходы и пени). В этом же месяце Роосна возвращает деньги. Уголовное расследование продолжается.

По словам Роосна, сумки, насколько ей было известно, являлись оригиналом; проверить это еще раз невозможно, так как полиция их уничтожила; согласительное производство было рациональным решением и на самом деле она себя виновной не считает.

Как бы то ни было, во время написания статьи в редакцию поступила информация, что продажа подделок в бутике на Роозикрансти продолжается. В ходе журналистского эксперимента ”подсадному” покупателю действительно был из-под полы предложен неоригинальный товар (джинсы), но, скорее всего, ни полиции, ни прокуратуре никогда не удастся доказать, что эти джинсы вообще когда-либо были в продаже.