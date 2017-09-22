24 сентября в Харьюмаа общественный транспорт изменит маршруты и остановки

24 сентября, в связи с проводимым в Таллинне Днем, свободным от автомобиля, с 6 часов утра до 7 часов вечера изменятся маршруты и места остановок автобусов общественных и коммерческих линий Харьюского уезда.

На общественных линиях 108, 111, 111A, 118, 127, 128, 145 и 146 отменяется в направлении на выезд из города остановка Виру. Ближайшие остановки — Балтийский вокзал и площадь Вабадузе, сообщает Раэпресс.

Начальная и конечная остановка автобуса линии 119 переносится на остановку Эстония 1 к центру "Солярис". Отменяются остановки Виру и Космос.

На линии 116 отменяется остановка Виру. Временная остановка площадь Вабадузе будет на бульваре Каарли, в сторону центра от Тынисмяги. На этой линии отменяются остановки Космос, площадь Вабадузе и Виру.

На коммерческих линиях переносится начальная и конечная остановка линии 206 на остановку Эстония 1 (возле "Соляриса") и отменяются остановки Виру и Космос. На линии 260 начальной и конечной остановкой станет на время Художественная академия и отменяется остановка Виру.