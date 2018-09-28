24 года назад: хроника гибели парома "Эстония"

01.25 Из-за сильного крена остановились машины левого борта. С мостика объявили тревогу. Капитан пытался развернуть паром кормой к волне, чтобы 10-метровые волны не заливали корабль через открытый носовой люк.

В это же время экипаж вертолета в спасательном центре Турку получил приказ вылететь на помощь "Эстонии". Через двадцать минут первый вертолет Super-Puma поднялся в воздух и взял курс на Аландские острова.

01.26 "Эстония" послала последнее радиосообщение. Второй штурман Торми Айнсалу сообщил координаты парома. Обстановка очень плохая, сказал он. После этого радиостанция парома "Эстония" замолчала навеки.

01.30 Главные моторы остановились, заработал аварийный генератор.

01.35 остановился аварийный генератор, электричество давали судовые аккумуляторы. Примерно в это же время "Эстония" начала быстро идти ко дну.

01.55 Стокгольмский спасательный центр получил сообщение о катастрофе.

01.57 Финны запросили у Швеции на помощь вертолеты. По сообщению отправившегося на помощь пассажирского судна Viking Mariella, из-за сильного волнения спасать людей с судов было практически невозможно.

01.58 "Эстония" пропала с экранов радаров в месте с координатами 59 градусов 23,9 минут северной широты и 21 градус 42,2 минуты восточной долготы. Место гибели "Эстонии" находится примерно в 100 километрах к востоку от побережья Швеции, в 40 км к югу от острова Утё и в 50 километрах к северо-западу от Хийумаа.

02.25 к месту гибели "Эстонии" подошли пассажирские суда Mariella и Silja Europa, через пять минут — Silja Symphony и Isabella. Четыре судна спасли 59 человек с борта "Эстонии".

02.35 Из Висбю стартовал первый шведский спасательный вертолет.

02.43 О катастрофе сообщило финское новостное агентство STT. Первым международным агентством, сообщившим миру о гибели "Эстонии", был Associated Press.

03.42 Эстонский спасательный департамент получил сообщение о катастрофе через координационный центр береговой охраны.

03.03 На место катастрофы прибыл первый финский вертолет Super-Puma. Первые шведские вертолеты прибыли в 03.50.

04.20 Вертолет доставил на остров Уте шестерых спасенных. Через некоторое время на остров стали доставлять первые тела погибших.

04.10 В Турку прибыл руководитель спсательной операции с финской стороны Раймо Тийликайнен.

06.00 Президент Эстонии Леннарт Мери объявил день траура и попросил спустить флаги. К этому времени было известно, что спасено только 25 человек.

07.30 Правительство Финляндии собралось на экстренное заседание, была сформирована комиссия из четырех человек во главе с министром внутренних дел Маури Пеккарине.

Президент Финляндии Мартти Ахтисаари разговаривал по телефону с Леннартом Мери и выразил Эстонии соболезнование.

08.00 Правительство Эстонии сформировало кризисную комиссию, председателем назначен тогдашний министр путей и связи Анди Мейстер.

08.30 Финские официальные лица сообщили, что спасено более 90 человек.

10.15 Поступило сообщение о 103 спасенных. В присланном из Швеции списке спасенных значился и капитан "Эстонии" Аво Пихт.

11.30 Тогдашний премьер-министр Март Лаар вылетел в Финляндию на встречу с коллегами — Эско Ахо и Карлом Билдтом.

12.00 Объявлены первые имена спасенных, среди них — и Аво Пихт. Пихт был и в опубликованном после обеда списке, позже данных о его спасении не было.

В министерстве социальных дел открыли спецфонд дл поддержки близких погибших.

14.00 Сообщили, что из воды поднято 126 человек, но часть из них были уже мертвы. Примерно в 14.30 супруге Пихта позвонили из Ростока эстонские моряки и сказали, что видели в передаче немецкого телеканала ZDF Пихта.

19.00 По словам Раймо Тийликайнена, из моря поднято 168 человек, из них 126 — живые.

20.00 С наступлением темноты спасательную операцию с воздуха завершили. Четыре финских патрульных корабля продолжали курсировать в районе катастрофы.