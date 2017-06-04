22 юных защитника природы были отмечены почетными значками

Сегодня, 4 июня в центре экологического образования Таллиннского зоопарка были вручены почетные значки молодого защитника природы. В этом году больше всего лауреатов было из Таллинна, а также из Ида-Вирумаа и Тартуского уезда, значится в пресс-релизе.

”Оказывая признание молодым друзьям природы, мы бы хотели сподвигнуть молодёжь больше задумываться о природе и обо всём, происходящем в этой области. Ведь если мы понимаем и чувствуем природу, то это во многом влияет на то, как мы ведем себя на природе и к ней относимся”, — сказал министр окружающей среды Марко Померанц. Он также добавил, что количество участников олимпиад и ребят, занимающихся туристическими походами и съемками природы, говорит о том, что в будущем нас ждет множество естествоведов и натуралистов.

Значок молодого защитника природы выдается с 2011 года. Значками награждаются молодые люди в возрасте до 26 лет, которые особенно отличились в области охраны окружающей среды, достигли хороших результатов на конкурсах изучения природы и помогали в организации мероприятий на тему природы. Значок представляет собой дубовый листик, изготовленный из белой меди и покрытый прозрачной зеленой эмалью. Автор значка — художница Юлия Мария Кюннап.

Среди удостоившихся признания в этом году были учащиеся и студенты, которые проводили исследования на тему окружающей среды, организовывали и руководили различными мероприятиями на тему природы — походами, толоками, семинарами, а также успешно выступали на олимпиадах по природоведению. Всех удостоившихся награды ребят объединяет большая увлеченность природой и всем в ней происходящим.

В этом году значками награждены:

Анастасия Иванова (10 лет)

Анетте Косенкраниус (14 лет)

Анника Вийксаар (11-й класс)

Беатриче Марлене Метсаорг (12-й класс)

Грете Йоханна Корб (1-й класс)

Ханна-Трийну Ярвине (15 лет)

Ирис Креэги (14 лет)

Йохан Бёйкенс (10-й класс)

Йоханна Ангела Бремен (11-й класс)

Каарел Фридолин (15 лет)

Карл Хендрик Тамкиви (10-й класс)

Кристьян Яак Валк (9-й класс)

Лаура Таммисте

Леане Йете Корб

Май-Лийз Мальм

Максим Валюк (11 лет)

Марис Микко (6-й класс)

Маркус Тальвик (10-й класс)

Пийя Томингас (11-й класс)

Полина Косова (10 лет)

Тобиас Тикенберг

Тууле Мюйрсепп (12-й класс)