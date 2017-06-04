22 юных защитника природы были отмечены почетными значками

Сегодня, 4 июня в центре экологического образования Таллиннского зоопарка были вручены почетные значки молодого защитника природы. В этом году больше всего лауреатов было из Таллинна, а также из Ида-Вирумаа и Тартуского уезда, значится в пресс-релизе.
”Оказывая признание молодым друзьям природы, мы бы хотели сподвигнуть молодёжь больше задумываться о природе и обо всём, происходящем в этой области. Ведь если мы понимаем и чувствуем природу, то это во многом влияет на то, как мы ведем себя на природе и к ней относимся”, — сказал министр окружающей среды Марко Померанц. Он также добавил, что количество участников олимпиад и ребят, занимающихся туристическими походами и съемками природы, говорит о том, что в будущем нас ждет множество естествоведов и натуралистов.
Значок молодого защитника природы выдается с 2011 года. Значками награждаются молодые люди в возрасте до 26 лет, которые особенно отличились в области охраны окружающей среды, достигли хороших результатов на конкурсах изучения природы и помогали в организации мероприятий на тему природы. Значок представляет собой дубовый листик, изготовленный из белой меди и покрытый прозрачной зеленой эмалью. Автор значка — художница Юлия Мария Кюннап.
Среди удостоившихся признания в этом году были учащиеся и студенты, которые проводили исследования на тему окружающей среды, организовывали и руководили различными мероприятиями на тему природы — походами, толоками, семинарами, а также успешно выступали на олимпиадах по природоведению. Всех удостоившихся награды ребят объединяет большая увлеченность природой и всем в ней происходящим.
В этом году значками награждены:
Анастасия Иванова (10 лет)
Анетте Косенкраниус (14 лет)
Анника Вийксаар (11-й класс)
Беатриче Марлене Метсаорг (12-й класс)
Грете Йоханна Корб (1-й класс)
Ханна-Трийну Ярвине (15 лет)
Ирис Креэги (14 лет)
Йохан Бёйкенс (10-й класс)
Йоханна Ангела Бремен (11-й класс)
Каарел Фридолин (15 лет)
Карл Хендрик Тамкиви (10-й класс)
Кристьян Яак Валк (9-й класс)
Лаура Таммисте
Леане Йете Корб
Май-Лийз Мальм
Максим Валюк (11 лет)
Марис Микко (6-й класс)
Маркус Тальвик (10-й класс)
Пийя Томингас (11-й класс)
Полина Косова (10 лет)
Тобиас Тикенберг
Тууле Мюйрсепп (12-й класс)