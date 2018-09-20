22 сентября в Таллинне часть общественного транспорта пойдет в объезд

Автобусы линии 40 будут совершать объезд: в сторону центра города по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри и Хобуяама, а в обратном направлении — по улицам Хобуяама и Лайкмаа, через автобусный терминал "Виру", по Нарвскому шоссе, бульварам Мере и Пыхья, улицам Сууртюки, Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Техника, Палдискому шоссе с дополнительными остановками на направлении от центра города на остановке бульвар Мере на одноименном бульваре и в обоих направлениях — на остановке Балтийский вокзал, с конечной остановкой на въезде на автобусную стоянку на улице Хобуяама.

Автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B пойдут в сторону Балтийского вокзала в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа и бульвару Каарли с временной остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги на направлении к центру города.

Автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе и Космос на Пярнуском шоссе. .

Автобусы линий 41 и 41B в ту же сторону пойдут по Нарвскому и Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги и Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоом с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе.

NB! Изменения в связи с проведением Дня, свободного от автомобиля, произойдут 22 сентября и в организации движения на линиях общественного транспорта Харьюского уезда. С ними можно ознакомиться на сайте.