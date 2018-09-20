22 сентября в Таллинне часть общественного транспорта пойдет в объезд

На время подготовки и проведения 22 сентября на площади Вабадузе мероприятия "Двигаться!" с 6 часов утра до 7 часов вечера закрываются для движения моторного транспорта площадь Вабадузе и бульвар Каарли, что приведет к необходимости объезда на многих линиях общественного транспорта.
Так, троллейбусы линий 1 и 3 пойдут до перекрестка бульвара Каарли и улицы Тоомпеа с конечной остановкой при движении к центру города на остановке Тынисмяги напротив Карловской церкви, сообщает Раэпресс.
Автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками при движении к центру города на улице Эндла, на временной остановке до перекрестка с улицей Суур-Америка, на остановке Космос на Пярнуском шоссе — при движении в обоих направлениях и на бульваре Эстония, на остановке площадь Вабадузе — при движении также в обоих направлениях.
Автобусы линии 40 будут совершать объезд: в сторону центра города по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри и Хобуяама, а в обратном направлении — по улицам Хобуяама и Лайкмаа, через автобусный терминал "Виру", по Нарвскому шоссе, бульварам Мере и Пыхья, улицам Сууртюки, Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Техника, Палдискому шоссе с дополнительными остановками на направлении от центра города на остановке бульвар Мере на одноименном бульваре и в обоих направлениях — на остановке Балтийский вокзал, с конечной остановкой на въезде на автобусную стоянку на улице Хобуяама.
Автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B пойдут в сторону Балтийского вокзала в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа и бульвару Каарли с временной остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги на направлении к центру города.
Автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе и Космос на Пярнуском шоссе. .
Автобусы линий 41 и 41B в ту же сторону пойдут по Нарвскому и Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги и Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоом с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе.
NB! Изменения в связи с проведением Дня, свободного от автомобиля, произойдут 22 сентября и в организации движения на линиях общественного транспорта Харьюского уезда. С ними можно ознакомиться на сайте.