22-летняя жительница Эстонии: мое новогоднее обещание простое — уехать отсюда!

”Мы с друзьями традиционно подняли бокалы с шампанским, чтобы проводить 2018 год. Тогда я впервые уверенно сказала друзьям, что уже почти уехала отсюда. Нет, у меня пока не куплены билеты на самолет, и я еще не занималась подготовкой документов, но, думаю, что в скором времени разберусь с этим”, — написала девушка. Сначала она планирует направиться в Австралию, где будет работать на ферме. Она отмечает, что многие ее одноклассники уже живут за границей.

”Со стороны может показаться, что это просто тяга молодежи к путешествиям и всему новому. Но на своем примере могу честно сказать, что я просто хочу уехать. Уехать! Друзья, которые переехали в Австралию, рассказывали, насколько свободно живут там люди. Они не создают себе искусственных проблем, а наслаждаются тем, что есть. И ценят тех, кто находится рядом. В Эстонии в этом плане все как-то беспросветно. Недавно мой знакомый немец побывал здесь и был сильно шокирован тем, как зло люди смотрели на него на улицах из-за его темного цвета кожи”.

”Политика меня не интересует, но она неизбежно залезает во все окна и двери. У меня есть друзья-гомосексуалисты. Здесь нет никакой темы, людям нашего возраста это не мешает. Все мы люди, и важно только то, что человек из себя представляет. И я слышу, как какие-то люди, которые говорят, что выступают за сохранения нации, критикуют это. Как будто мы живем в средневековье!”

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