2019 год станет годом эстонского языка

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что эстонский язык — это наша общая ценность и важная часть идентитета Эстонии. ”Для сохранения эстонского языка, культуры и государственности нам по-прежнему требуется прилагать много усилий. Используя язык каждый может внести вклад в сохранение и развитие эстонского языка. Желаю вам отличного года эстонского языка!" — сказала она.

Эстонский язык впервые был назван в качестве государственного в предконституционном документе ”Временный порядок управления Эстонской Республикой", принятом 4 июня 1919 г. Официальный статус государственного языка был закреплен в первой конституции Эстонской Республики в 1920 году.

Мероприятия и проекты в рамках года эстонского языка будут проходить в течение всего года, каждый месяц планируется особое событие. Январь станет месяцем литературы, февраль — месяцем редактирования и корректного использования языка, март — месяцем родного языка, апрель — месяц языкознания, май — месяцем терминологии и профессионального языка, июнь — месяцем статуса и репутации языка. Июль — месяц певческого праздника, август — месяц соотечественников, сентябрь — месяц изучения языка и переводчиков, октябрь — месяц чтения и игр, ноябрь — месяц эстоноязычной науки и декабрь — месяц эстоноязычного образования.