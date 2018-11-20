20.11.2018, 19:00

2019 год станет годом эстонского языка

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rus.delfi.ee
EST 1
Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksamTiit Blaat

Министерство образования и науки провозгласит 2019 год годом эстонского языка, в рамках которого посредством множества мероприятий и проектов уделить должное внимание эстонскому языку и отметить столетие статуса эстонского языка как государственного, сообщает ведомство.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что эстонский язык — это наша общая ценность и важная часть идентитета Эстонии. ”Для сохранения эстонского языка, культуры и государственности нам по-прежнему требуется прилагать много усилий. Используя язык каждый может внести вклад в сохранение и развитие эстонского языка. Желаю вам отличного года эстонского языка!" — сказала она.

Эстонский язык впервые был назван в качестве государственного в предконституционном документе ”Временный порядок управления Эстонской Республикой", принятом 4 июня 1919 г. Официальный статус государственного языка был закреплен в первой конституции Эстонской Республики в 1920 году.

Мероприятия и проекты в рамках года эстонского языка будут проходить в течение всего года, каждый месяц планируется особое событие. Январь станет месяцем литературы, февраль — месяцем редактирования и корректного использования языка, март — месяцем родного языка, апрель — месяц языкознания, май — месяцем терминологии и профессионального языка, июнь — месяцем статуса и репутации языка. Июль — месяц певческого праздника, август — месяц соотечественников, сентябрь — месяц изучения языка и переводчиков, октябрь — месяц чтения и игр, ноябрь — месяц эстоноязычной науки и декабрь — месяц эстоноязычного образования.

Некоторые начинания продлятся весь год. Общество родного языка в сотрудничестве с местными самоуправлениями организует в уездах страны десять дней языка, где всем интересующимся расскажут о том, как эстонский язык приобрел статус государственного, а также о роли государственного языка в обществе. На Радио-4 пройдут курсы эстонского языка, всего 50 передач, которые можно будет прослушать и в записи. Институт эстонского языка подготовит, а телеканал ETV покажет в эфире клипы на тему эстонского языка, которые расскажут о языковой индустрии и ее специальностях. Гостелерадиовещание запишет серию интервью с известными людьми, в которых они расскажут о своих отношениях с эстонским языком и почему они считают эстонский язык важным. Также гостелерадиовещание организует кампанию, в рамках которого будут искать самое красивое слово. Ведущие и журналисты попросят жителей страны поделиться самыми красивыми словами, в результате будет объявлено народное голосование. В рамках ЕР100 пройдет серия мероприятий "Hakkame sõnu sättima", которое расскажет о работе с терминами, их возникновении, эстоноязычной терминологии и т.д.

В рамках года эстонского языка мероприятия организуют многие наши партнеры: Институт эстонского языка, Языковая инспекция, Общество родного языка, Эстонский литературный музей, Союз писателей Эстонии, Академия наук, Союз редакторов Эстонии, Объединение прикладной лингвистики, Фонд интеграции, ЦУ Archimedes, Эстонский институт, Эстонский союз учителей иностранных языков, Эстонское общество учителей родного языка, Центр языковых ресурсов Тартуского университета, Эстонский совет по языку, Эстонский центр детской литературы, Общество образования на родном языке, гостелерадиовещание и т.д.

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