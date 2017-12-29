2017 год стал незабываемым для Таллиннского роддома. И дело не только в рождении четверняшек

Уходящий год был особенным для роддома Центральной больницы. Очень много стало рождаться близнецов.

В январе 2017 года родилось 354 ребенка — так много детей еще не рождалось в первый месяц. Мальчиков и девочек было поровну, но еще этот месяц запомнился рекордом по рождению близнецов — всего 15 пар. 12 января родилось 3 пары близнецов. Если весенние месяцы прошли в обычном режиме, то конец июня запомнился рождением тройняшек, произошедшем впервые с 2013 года. Позже впервые за 50 лет, появились на свет четверняшки и все девочки, которые получили прекрасные имена: Loore, Luise, Lenne и Lagle.

Поскольку уже было заранее известно, что следует ожидать рождения четырех недоношенных детей, к родам подготовились максимально тщательно. В общей сложности в процессе было задействовано 19 работников больницы.

Ноябрь снова обрадовал появлением на свет тройняшек — все мальчики. Также в ноябре было особенным то, что на свет появилось больше девочек, чем мальчиков, чего не было последние 2 года. По прежнему растет число рожденных близнецов, если в 2014 и 2015 годах таких пар родилось 74, то по состоянию на конец ноября их уже 96. Можно утверждать, что в этом году в Роддоме Центральной больницы их родится более 100 пар.

В этом году прошли обновление все родильные комнаты, создан отвечающий всем современным стандартам операционный блок вместе с реанимационными и стабилизационными палатами. Также открыто обновленное интенсивное отделение для новорожденных (неонатология).

Теперь родовые комнаты, операционная для кесарево сечения, комната стабилизации и интенсив для новорожденных находятся рядом и на одном этаже.

Одно из новшеств центра — семейные палаты интенсивного отделения для новорожденных. Теперь родители могут находиться с новорожденным, нуждающемся в лечении, круглосуточно. В новых палатах есть вся необходимая аппаратура, чтобы наилучшим образом заботиться о ребенке и родителях.

Роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы начал свою деятельность в 1804 году, на сегодняшний день это самый большой роддом Эстонии, где каждый год рождается больше трети всех новорожденных Эстонии. Многих пациентов связывает с этим роддомом преемственность поколений: здесь рожала бабушка, мама.

Роддом является единственным в стране обладателем титула UNICEF — ”Больница, доброжелательная к ребенку”. Летом 2016 года в результате аккредитаций попечительского совета получил Европейский сертификат акушерства и гинекологии, который признает женскую клинику Восточно-Таллиннской центральной больницы учебной базой по направлению акушерства и гинекологии с Европейской аккредитацией.