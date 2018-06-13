200 недовольных Taxify водителей создали новое приложение для вызова такси

С этой неделе на рынке мобильных приложений для вызова такси появился новый игрок под названием Hope (надежда — англ.), отличающееся от Uber и Taxify более ровными тарифами и большей выплачиваемой водителям суммой.

Часть оплаты за каждую поездку будет автоматически направляться на благотворительность. Инициатива по созданию нового приложения исходила от водителей Taxify, которые не были довольны т.н. динамической моделью расчета тарифа в Taxify, когда стоимость поездки зависит от спроса на такси. Эта модель делает некоторые поездки слишком лорогими, а некоторые, опять-таки, чересчур дешевыми.

Водителям также показалось несправедливой взимаемая Taxify и Uber т.н. плата за посредничество — 20 процентов от стоимости проезда. Переговоры водителей с Taxify провалились, и это-то и послужило причиной вывода на рынок нового мобильного приложения для вызова такси.

Hope с этой недели можно скачать в AppStore и Google Play, им пользуеются уже более 50 водителей. Hope берет с водителей вдвое меньшую плату за посредничество — 9,9% от стоимости проезда, из которых, в свою очередь, 2% автоматически направляются фирмой на благотворительность. Оставшаяся часть суммы идет на развитие и прибыль. Новое приложение выведено на рынок фирмой OÜ Private Driver, владельцами которой являются Робин Ильвик и Мари-Лийз Наритс.