13.06.2018, 20:10

200 недовольных Taxify водителей создали новое приложение для вызова такси

 (3)
rus.delfi.ee
EST 10
NURINAST SÜNDIS UUS ÄPP: Talvel kogunesid ka Taxifyga rahulolematud juhid omavahel asja arutama.
NURINAST SÜNDIS UUS ÄPP: Talvel kogunesid ka Taxifyga rahulolematud juhid omavahel asja arutama.Andres Putting

С этой неделе на рынке мобильных приложений для вызова такси появился новый игрок под названием Hope (надежда — англ.), отличающееся от Uber и Taxify более ровными тарифами и большей выплачиваемой водителям суммой.

Часть оплаты за каждую поездку будет автоматически направляться на благотворительность. Инициатива по созданию нового приложения исходила от водителей Taxify, которые не были довольны т.н. динамической моделью расчета тарифа в Taxify, когда стоимость поездки зависит от спроса на такси. Эта модель делает некоторые поездки слишком лорогими, а некоторые, опять-таки, чересчур дешевыми.

Водителям также показалось несправедливой взимаемая Taxify и Uber т.н. плата за посредничество — 20 процентов от стоимости проезда. Переговоры водителей с Taxify провалились, и это-то и послужило причиной вывода на рынок нового мобильного приложения для вызова такси.

Hope с этой недели можно скачать в AppStore и Google Play, им пользуеются уже более 50 водителей. Hope берет с водителей вдвое меньшую плату за посредничество — 9,9% от стоимости проезда, из которых, в свою очередь, 2% автоматически направляются фирмой на благотворительность. Оставшаяся часть суммы идет на развитие и прибыль. Новое приложение выведено на рынок фирмой OÜ Private Driver, владельцами которой являются Робин Ильвик и Мари-Лийз Наритс.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Прогноз вновь скорректировали: в этом году алкогольного акциза в бюджет поступит еще меньше

13.06.2018
На инфочасе Рийгикогу министр финансов Тоомас Тынисте обнародовал цифру планируемого поступления аклогольного акциза, которая вновь меньше запланированного ранее — на целых 28 миллионов евро.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: "Эстония горит! А нам что, дома сидеть?" Как добровольцы помогают тушить огромный лесной пожар

13.06.2018
"Эстония же горит!" — говорит Карел, который отправился в Аэгвийду тушить пожар. Огонь охватил 200 гектаров — это самый большой лесной пожар за последние десять лет.
Подробнее


СТУДИЯ DELFI: "Лучший финал - Россия против Бразилии": обсуждаем фаворитов ЧМ-2018

13.06.2018
На Делфи начинается серия встреч с футбольными экспертами, приуроченная к проходящему в России чемпионату мира. В течение ближайшего месяца на нашем портале любители спорта смогут найти самую разнообразную информацию как о самих матчах, так и о событиях вокруг них.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


200 недовольных Taxify водителей создали новое приложение для вызова такси

13.06.2018
С этой неделе на рынке мобильных приложений для вызова такси появился новый игрок под названием Hope (надежда — англ.), отличающееся от Uber и Taxify более ровными тарифами и большей выплачиваемой водителям суммой.
Подробнее

Откосить от армии станет сложнее: Рийгикогу ограничил права уклоняющихся от службы и учебных сборов

13.06.2018
Сегодня Рийгикогу принял закон, который позволяет ограничить выдачу или срок действия прав и разрешений для лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу или военные сборы. Соответствующие обязанности проистекают из Конституции.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €

Путин назначил руководство администрации: Вайно сохранил свой пост, выходцев из ФСБ стало больше

13.06.2018
Кремль объявил новый состав администрации президента России. Большинство чиновников из руководства сохранили свои посты, а среди помощников президента появилось два выходца из ФСБ. Среди уволенных - отвечавший за кадры Евгений Школов и советник по интернету Герман Клименко.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция задержала близ Тарту пьяного водителя грузовика, ему предъявлено подозрение в преступлении

13.06.2018
Вчера полицейские задержали поблизости от Тарту пьяного водителя грузовика, вихляющий стиль езды которого привлек внимание другого участника движения. Водителю предъявили подозрение в преступлении.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа грузовик съехал в кювет и загорелся, водитель погиб

13.06.2018
В среду в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Кымси в Пярнумаа грузовик съехал с дороги и загорелся. Спасатели пытаются потушить пожар. Известно, что водитель грузовика погиб.
Подробнее

ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю Керсти

13.06.2018
Полиция ищет 14-летнюю Керсти, которая на прошлой неделе ушла из своего дома в Таллинне и не вернулась. Девушка и ранее неоднократно уходила из дома, она может передвигаться где-то в Таллинне или Южной Эстонии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ