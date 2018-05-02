02.05.2018, 12:11

20 лет на телеэкране: ведущая эстоноязычной ”АК” Моника Тамла покидает свою должность

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
Monika Tamla
Monika TamlaFoto: Tiit Blaat

Ведущая ”Актуальной камеры” Моника Тамла покидает свою должность и уходит из ERR. Вчерашняя ”АК”, вышедшая в эфир, — последняя для нее.

”20 лет на телеэкране — достаточный долгий срок и насыщенное время, чтобы почувствовать необходимость в новых вызовах. Я бескрайне благодарна всем коллегам как в ”Актуальной камере”, так и в Eesti Rahvusringhääling в целом за проработанные годы и снятые передачи. Была, есть и буду партриотом ERR и сейчас, когда жизнь меня несет открывать новые возможности”, — сказала Моника Тамла.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новых министров — с Мягги у нее состоялся отдельный разговор

02.05.2018
В среду в полдень в Кадриорге премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила.
Подробнее



Однопартиец: что несет Тоом — просто невероятно. Она создает псевдопроблемы

02.05.2018
В партиях уже вовсю составляют избирательные списки к выборам в Рийгикогу, которые состоятся в 2019 году. И Центристская партия не исключение; баллотироваться желают все нынешние члены фракции, поодиночке разведывают: у кого какие виды в плане попасть в избирательные список. Разумеется, выдвигают кандидатуры все нынешние городские управленцы, но ходят разговоры и о новых людях.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ТАБЛИЦА: Сколько получают высшие таллиннские чиновники

02.05.2018
Если основная зарплата мэра Таллинна Таави Ааса составляет 5288,40 евро, то зарплата городского секретаря Тоомаса Сеппа и городского финансового директора Катрин Кендра выше — 5650 и 5550 евро соответственно.
Подробнее

В Нарве полицейские ликвидировали нарколабораторию

02.05.2018
На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Нарве троих мужчин, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления.
Подробнее

-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €

Большинство заключенных в Эстонии, действительно, являются русскоязычными

02.05.2018
Писатель Каур Кендер был прав, когда, выступая в качестве гостя от Яны Тоом на семинаре в Брюсселе, сказал, что эстонские тюрьмы полны русскими жителями страны и лицами без гражданства, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Тарту с четвертого этажа детской клиники выпала женщина. Ее состояние очень тяжелое

02.05.2018
В среду около 10 учасов утра в Центр тревоги поступила информация, что, по первоначальным данным, в Тарту в одной из больниц из окна четвертого этажа упала или спрыгнула женщина и сильно пострадала.
Подробнее

Начались крупнейшие военные учения ”Ёж-2018”: 13 000 участников, 19 стран

02.05.2018
Сегодня начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
Подробнее

Это мошенники! Под видом сбора пожертвований на благотворительность у торговых центров просят денег

02.05.2018
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (Eesti Puuetega Inimeste Koda) и веб-констебль Яна Фролова предупреждают о людях, собирающих пожертвования якобы на благотворительность.
Подробнее