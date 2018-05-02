20 лет на телеэкране: ведущая эстоноязычной ”АК” Моника Тамла покидает свою должность

Ведущая ”Актуальной камеры” Моника Тамла покидает свою должность и уходит из ERR. Вчерашняя ”АК”, вышедшая в эфир, — последняя для нее.

”20 лет на телеэкране — достаточный долгий срок и насыщенное время, чтобы почувствовать необходимость в новых вызовах. Я бескрайне благодарна всем коллегам как в ”Актуальной камере”, так и в Eesti Rahvusringhääling в целом за проработанные годы и снятые передачи. Была, есть и буду партриотом ERR и сейчас, когда жизнь меня несет открывать новые возможности”, — сказала Моника Тамла.