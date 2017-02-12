20 февраля заканчивается срок подачи заявлений на конкурс проектов обучения эстонскому языку

Открыт конкурс проектов обучения эстонскому языку и знакомства с эстонской культурой в семьях.

Цель конкурса проектов заключается в более детальном ознакомлении проживающих в Эстонии детей, подростков и молодых людей (от 7 до 19 лет), для которых эстонский язык не является родным, с эстонским культурным пространством – с территорией, историей, культурой и языком, а также в предложении им возможностей налаживания контактов со своими сверстниками, для которых эстонский язык является родным.

С помощью конкурса проектов MISA желает найти партнеров по сотрудничеству, способных организовать обучение молодых людей эстонскому языку и ознакомление с эстонской культурой в семьях в период с 01.03.2017 по 30.11.2017.

Общий бюджет конкурса проектов составляет 45 000 евро. Срок подачи заявлений: 20.02.2017.

Документы и формы ходатайств представлены на домашней странице МISA.

Организацию обучения эстонскому языку и знакомства с эстонской культурой в семьях и проектных лагерях финансирует Министерство культуры из средств государственного бюджета.

Дополнительная информация: Яна Тонди, руководитель сферы языкового и культурного погружения фонда MISA, телефон: 659 9069, адрес электронной почты: jana.tondi@meis.ee