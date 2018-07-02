2 июля истекает срок доплаты подоходного налога за 2017 год

В понедельник, 2 июля, наступил последний срок возврата и доплаты подоходного налога за 2017 год, передает rus.err.ee.

По данным Налогово-таможенного департамента (MTA), к этой дате 15 122 человека должны дополнительно выплатить налог на сумму около 4 млн евро.

В общей сложности по декларациям за прошлый год налогоплательщики должны были дополнительно внести в бюджет 40,5 млн евро, а размер возврата переплаченного налога составил 92,3 млн евро.

В случае неуплаты налога за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Если выплатить всю сумму налога сразу не представляется возможным, то ставку пени можно сократить вдвое, заключив с MTA соглашение о рассрочке. Это можно сделать на портале ведомства, которое подтвердило, что ходатайства о рассрочке на сумму до 20 000 евро и на срок до 12 месяцев утверждаются автоматически при их соответствии критериям.