18+. ”Я была словно под гипнозом”. Одна из многочисленных жертв Игоря Манга рассказала, что он с ней сделал

”Он сел в кресло и стал говорить, — продолжает женщина. — Его глаза заблестели, поскольку я телец и ему это очень нравилось. Он рассказал о себе и своих взглядах. Он очень эрудированный мужчина и его было интересно слушать. Он сказал, что один хороший человек предоставил ему в пользование дом у городища Варбола в 50 км от Таллинна и что он хотел бы со мной туда поехать. Спросил, есть ли у меня машина. Да, у меня есть машина и я согласилась поехать, так как в дороге мы смогли бы поговорить и, что самое главное, — это же Манг! Кто бы отказался?”

По прибытию на место выяснилось, что дом в крайне плачевном состоянии. За самим домом находилась ритуальная площадка с различными деревянными фигурами. ”Он позвал меня к одной фигуре и стал как-то громко дышать. Он сказал, что теперь мы можем поехать в Gloria и вообще куда хотим и что у него много планов. Я сразу поняла, что сам он не готов платить ни цента: даже за бензин для этой поездки заплатила я. Каким-то образом мне удалось улизнуть, сказав, что пора ехать домой. Я пробыла там где-то около часа. Он остался. Препятствий моему отъезду не чинил”.

Поскольку женщина дала Мангу свой адрес, то спустя какое-то время после этой поездки он заявился к ней в гости. Женщина его пустила, но в определенный момент ситуация вышла из-под контроля. ”Неожиданно он приказал мне встать к стене между кухней и прихожей и закрыть глаза. Стал говорить, что я вся такая ”зеленая-зеленая” и что возле сердца у меня все зелено. Потом он сказал ”подожди” и засунул свои пальцы мне во влагалище...Это произошла так быстро! Ему как-то удалось так молниеносно все это провернуть. Он вынул палец, запихал себе в рот и облизал. Сказал, что этот эликсир очень необходим мужчинам, что по старинным ритуалам женские выделения прибавляют мужчинам энергии”.

”Я была сильно напугана. Это происходило у меня дома, среди бела дня. Он сразу отреагировал и больше ничего не пытался сделать, так как понял, что мне это не понравилось. Скорее всего, он зондировал почву”.

После этого Манг попросил женщину показать ее фотографии, но когда она дала ему семейные снимки, то его они не заинтересовали. Тогда она показала более откровенный снимок. Астролог попросил взять его с собой и получил согласие.

”Я не знаю, почему я отдала это фото. Должна сказать, что этот инцидент напугал меня, но не шокировал. Возможно, я была немного влюблена, так как, несмотря на то, что он был грязный и вонял, какая-то притягательность в нем все же была. К тому же, если мужчина спрашивает тебя о твоем детстве и ты можешь поговорить о себе, то это не может не нравиться. Каждый хочет поговорить о себе. Возможно, он очень хорошо владеет психологическими приемами, поскольку, как мне кажется сейчас, я была сама не своя. Как будто под гипнозом”.

Когда женщина осознала, что же случилось на самом деле, то набралась смелости, позвонила Мангу и попросила вернуть фото и деньги за поездку, что он и сделал, скрупулезно высчитав свою долю. ”Он как будто вернул мне мою силу. После этого я везде видела его с разными женщинами. Я поняла, что меня использовали. Я была очень подавлена. У меня ушло полгода, прежде чем я смогла поздороваться с ним при встрече в парке”.

”Я рассказываю эту историю, чтобы предупредить следующих жертв. Может, это поможет уберечь кого-то. Таких как Манг много”, — резюмирует женщина.

Cреди жертв были и несовершеннолетние

Вышедшая на ETV в среду, 9 мая, передача "Очевидец" рассказала, что многие женщины обвиняют Манга в сексуальных домогательствах, и уже на следующий день полиция возбудила дело о проступке, а сама редакция после передачи получила множество писем от женщин, которые рассказывают, как они стали жертвами Манга.