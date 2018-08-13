18 августа поезда Тарту-Валга будут курсировать по измененному расписанию

Из-за ремонта железнодорожного моста Лаатре в субботу, 18 августа, на маршруте Тарту-Валга будет действовать временное расписание движения, а на отрезке Кеэни-Валга пассажиров будут перевозить автобусы.
Из-за ремонта железнодорожного моста, расположенного между станциями Кеэни и Валга, 18 августа на маршруте Тарту-Валга вводятся изменения в расписание движения: в этот день, начиная с полудня пассажиров на участке Кеэни-Валга будут обслуживать автобусы. В утреннее время автобусы использоваться не будут, и из Валга в Тарту и обратно, на всем протяжении маршрута, можно будет ездить поездом.
Обращаем внимание на то, что что велосипеды на заменяющих поезда автобусах перевозить нельзя.
Остановки автобусов будут отмечены стендами в цветах Elron; их расположение с информацией об изменении расписания можно найти на домашней странице Elron, а вскоре также на инфо-стендах посадочных платформ. Информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному справочному телефону 616 0245.
Изменения в расписании вводятся только на 18 августа; затем поезда будут курсировать по прежнему расписанию.