13.08.2018, 16:55

18 августа поезда Тарту-Валга будут курсировать по измененному расписанию


rus.delfi.ee
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Folgirong saabus Viljandi
Viljandi jaamFoto: Kenno Soo

Из-за ремонта железнодорожного моста Лаатре в субботу, 18 августа, на маршруте Тарту-Валга будет действовать временное расписание движения, а на отрезке Кеэни-Валга пассажиров будут перевозить автобусы.

Из-за ремонта железнодорожного моста, расположенного между станциями Кеэни и Валга, 18 августа на маршруте Тарту-Валга вводятся изменения в расписание движения: в этот день, начиная с полудня пассажиров на участке Кеэни-Валга будут обслуживать автобусы. В утреннее время автобусы использоваться не будут, и из Валга в Тарту и обратно, на всем протяжении маршрута, можно будет ездить поездом.

Обращаем внимание на то, что что велосипеды на заменяющих поезда автобусах перевозить нельзя.

Остановки автобусов будут отмечены стендами в цветах Elron; их расположение с информацией об изменении расписания можно найти на домашней странице Elron, а вскоре также на инфо-стендах посадочных платформ. Информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному справочному телефону 616 0245.

Изменения в расписании вводятся только на 18 августа; затем поезда будут курсировать по прежнему расписанию.

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