04.11.2017, 15:30

18 000 человек не смогут обновить свои ИД-карты дистанционно

 (5)
rus.delfi.ee
EST
18 000 человек не смогут обновить свои ИД-карты дистанционно
Foto on illustratiivne.Foto: Karli Saul

18 000 ИД-карт такие, что замена их сертификатов возможна только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA).

"У твоей ИД-карты сертификаты с уязвимостью, которые по техническим причинам невозможно самостоятельно обновить дистанционно через компьютер. Ты можешь обновить свою ИД-карту только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Более точную информацию о местонахождении и времени работы бюро найдешь здесь".

Такие электронные письма получили тысячи эстонцев. Руководитель по коммуникациям Департамента государственной инфосистемы Хелен Ульдрих пояснила, что в ходе тестового периода дистанционного обновления ИД-карты выяснилось, что 18 000 ИД-карт с уязвимостью по техническим причинам невозможно обновить дистанционно.

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Технический сбой касается карт того периода, когда решений для дистанционного обновления ИД-карты еще не было. Эти карты можно обновить только в бюро обслуживания PPA. Этих людей персонально оповестили по электронной почте.

На данный момент обновлено 73 000 карт.

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