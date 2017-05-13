15 мая пройдет необычная проверка здоровья таллинских школьников

15 мая целевое учреждение "Таллинское школьное здравоохранение" ( Tallinna Koolitervishoid) проведет в ознаменование Дня Таллинна и Дня медсестер необычную проверку состояния здоровья школьников. Если обычно проверяются учащиеся 1, 3, 7 и 11 классов, то эту проверку пройдут девятиклассники.

Организаторы объясняют свое решение тем, что временной разрыв между проверками в 7 и 11 классах слишком велик и за это время могут усугубиться многие проблемы со здоровьем.

Кроме того, девятиклассникам предстоит напряженная пора сдачи экзаменов за основную школу, что приводит к большой нагрузке на организм, а заблаговременно выявленные проблемы можно еще успеть исправить, хотя бы частично.