1200 евро за нож в сердце и 1300 за царапины. Размер компенсации за моральный ущерб — вопрос везения?

Из анализа Госсуда следует: компенсации за причиненный нематериальный ущерб, назначенные в эстонских судах, не всегда основаны на внятной логике и единой практике, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлый четверг Харьюский уездный суд вынес решение по делу медсестры. Дети погибшего пациента, которому медсестра PERH сделала неправильное переливание крови, требовали с нее 60 000 евро нематериального ущерба; итоговая же сумма — 11 000 евро, которую должны совместно выплатить и медсестра, и больница.

Если начать выяснять, сколько стоит жизнь или травма, то есть какую сумму можно в подобных случаях потребовать через суд, то тут вскроется любопытное обстоятельство. Далеко не всегда размер компенсации за причиненный ущерб нематериального характера основывается на четкой и конкретной логике и единой практике, значится в анализе. Как следствие: порой суды за, например, прищемленный палец назначают большую компенсацию, нежели за ножевое ранение в живот.

Возмещение нематериального, или морального, ущерба суд считает правомерным по своему усмотрению. Суммы в Эстонии по сравнению, допустим, с США, небольшие. Компенсацию за душевные или физические страдания суд может назначить, например, за несчастный случай на работе, оскорбление чести, порчу вещи (в т.ч. и убийство домашнего животного), а также в случае телесных повреждений или смерти. Предполагается, конечно, что кто-то в ответе за содеянное, и это не было несчастным случаем или оправданной самозащитой.

К сожалению, не всегда компенсации за схожие ситуации равнозначны, и порой за ”более серьезные” страдания они меньше, нежели за ”менее серьезные”. ”Например, был в судебной практике казус: потерпевшему была травмирована ножом околосердечная сумка. В качестве компенсации нематериального ущерба суд назначил сумму в 1 200 евро. В то же время был случай: человека признали виновным в том, что он оставил на теле потерпевшего царапины и отеки; суд назначил компенсацию в размере 1 300 евро”, — значится в анализе. ”Бывают случаи, когда за схожие обстоятельства разница в размере компенсаций многократна”.

Из примеров судебной практики следует, что размер т.н. возмещения в значительной степени зависит от случая и удачи, что оставляет открытым вопрос о равном обращении и авторитете судебной системы. ”Важно, чтобы при схожих обстоятельствах выносили бы более-менее сравнимые суммы возмещений”, подчеркивает анализ.

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