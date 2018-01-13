13.01.2018, 20:19

12-летняя Кятлин нашлась

 (4)
rus.delfi.ee
EST
12-летняя Кятлин нашлась
PPA

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны проинформировала, что пропавшая 9 января 12-летняя Кятлин нашлась.

”Рады сообщить, что девочка найдена и с ней все в порядке. Благодарим всех, кто распространил сообщение и помог этим поискам”, — написала пресс-секретарь полиции.

8 января Кятлин направилась к родственникам в Килинги-Нымме, оттуда она ушла в неизвестном направлении. Последний контакт с ней был 9 января по телефону. Личного телефона у нее с собой не было.

Кятлин сбегала и ранее.

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