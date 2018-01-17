12-летняя девочка из Таллинна вела онлайн-трансляции интимного характера: записи разлетелись по всему миру

В конце прошлого года 12-летнюю девочку из Таллинна и ее родителей вызвали к следователю Пыхьяской префектуры. Его слова окатили родителей как из холодного душа, пишет Eesti Päevaleht.

Выяснилось, что их дочь скачала приложение Periscope и показывала через него свое тело всем желающим. Если кто-то хотел, чтобы она занялась самоудовлетворением, то она это и делала. Девочка исходила из того, что записи доступны для просмотра только сутки. Но кто-то сохранил эти трансляции и слил в интернет.

Руководтель службы сексуальных преступлений и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет говорит, что знает два случая, когда 12-летние девочки посредством Periscope по сути производили детское порно, а видео распространились по всему миру. ”Там ты собираешь лайки, и ради них дети готовы раздеваться и показывать себя. Это действия сексуального характера, которые мы описывать не будем, но они попадает по определение детского порно. У девочки была установлена определенная граница: делать это только, если набирается определенное количество зрителей”, — сказал он.



По его словам, дети, о которых идет речь, осознали опасность своих деяний, и уголовные дела возбуждены не были.

По словам вэб-констебля Маарьи Пунак, в Эстонии распространены и другие потенциально опасные приложения, например, Sarahah. Изначально оно предназначалось для того, чтобы люди могли анонимно высказаться о своем работодателе, но в школах стало использоваться для издевательств.

"Иди убей себя, и мир станет лучше”, — такое сообщение получила одна девочка из Пылва. ”Если хочешь узнать, кто мы, то приходи на угол школы и мы надерем тебе задницу. Но лучше, если ты прежде сама себя убьешь”, — было написано в другом сообщении.

Поскольку отправителей сообщений установить не представлялось возможным, то Пунак приехала в школу, где учатся девочки: ”Я пошла в класс, где они учатся, и сказала, что издевательства недопустимы и должны прекратиться. А если не прекратятся, то мы будем заниматься более серьезно”. После этого издевательства прекратились, а девочки удалили приложение со своих телефонов. Они сказали, что скачали его, потому что многие так делают.