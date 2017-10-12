12 лет со смерти Вероники Дарий: ”некоторые вещи остаются в памяти навсегда”

12 лет назад 16-летняя Вероника Дарий шла по улице Крейцвальди в школу. Этим хмурым октябрьским утром никто не мог и подумать, что жизнь девушки трагически оборвется. В Веронику выстрелили из находящейся через дорогу подворотни, пуля попала в голову. Пострадавшая умерла в больнице несколькими днями позже.

Люди, которые были причастны к расследованию убийства, говорят, что этот случай останется в их памяти навсегда.

В день, когда врачи признали состояние Вероники безнадежным, все ее одноклассники находились в больнице. Ее органы были пересажены другим людям. Трагическое несчастье подарило жизнь четверым.

Первой из журналистов на месте происшествия оказалась Кадри Паас, работавшая тогда в Õhtuleht.

”Я прибыла туда в 7.44, посмотрела на часы, позвонила Урмо Соонвальду (который в то время был руководителем новостной редакции Õhtuleht), сказала, что на улице Крейцвальди произошла стрельба, и попросила прислать фотографа”, — рассказывает Паас. К концу дня стало известно, что убить планировалось Тийта Оттиса, который проживал в соседнем доме и каждое утро шел этой дорогой пешком на работу в Министерство финансов.

После стрельбы везде было тихо, людей и машин мало. ”Была осень, такая же пестрая, как сейчас. Некоторые вещи так врезаются в память, хотя большинство не помнишь”, — говорит Паас.

”Безусловно, журналист является специалистом, но в отличие от работника службы спасения и скорой или врача, журналист никогда не получает психологической помощи. Дело закончилось тем, что в 2008 году я сама ушла из Õhtuleht, так как больше не хотела ежедневно сталкиваться со смертью”.

В 2013 году убийца Вероники ходатайствовал о досрочном освобождении. Несмотря на то, что прокуратура и тюрьма выступили ”за”, суд на это не пошел.