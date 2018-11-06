06.11.2018, 07:14

11 ноября в Таллинне и Нарве пройдет просветительская акция "Географический диктант"


rus.delfi.ee
EST
Eesti e-valimiste vastu huvi tundnud riigid
Eesti e-valimiste vastu huvi tundnud riigidFoto: Rauno Volmar

11 ноября 2018 года в России и за рубежом будет проводится Географический диктант — международная просветительская акция под эгидой Российского географического общества, нацеленная на повышение интереса к изучению окружающего мира. В этом году она впервые, как и недавний Большой этнографический диктант, состоится в Эстонии.


Приглашаем всех желающих принять участие в Географическом диктанте (на русском языке) на площадке в г. Таллинн (Mere puiestee 5, Центр русской культуры, 3-й этаж, Малый зал) и в Нарве (Кангеласте, 32, Нарвский языковой лицей). Зарегистрироваться в качестве участника можно по электронной почте rgo-dictant@yandex.ru (необходимо указать имя и фамилию).

Каждому заявителю присваивается индивидуальный идентификационный номер, вносимый в бланк для написания диктанта. По данному номеру можно будет проверить свой результат на сайте www.dictant.rgo.ru (участие в диктанте бесплатное).

Подробные сведения о времени и порядке проведения диктанта:

здесь (Таллин)
и тут (Нарва)

С полной информацией о Географическом диктанте можно ознакомиться на сайте www.dictant.rgo.ru

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Таксист с 20-летним стажем: в порту и аэропорту создают особые условия для Tulika и Tallink — что происходит в сфере таксоизвоза?

05.11.2018
В редакцию Delfi обратился таксист, который недоумевает, почему в порту и аэропорту Таллинна имеют преимущества машины определенных таксофирм, а для других такси действуют ограничения, что, по его мнению, создает неудобства для пассажиров. Представители порта и аэропорта объясняют, с чем это связано.
Подробнее




ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности найденного мертвым мужчины

05.11.2018
Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было найдено 31 октября в волости Тойла на автобусной остановке Сака. На данный момент нет оснований полагать, чтобы смерть мужчины была связана с преступлением.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
132,30 €

ФОТО: Экспансия сети Grossi в Нарву впечатляет. Олег Гросс купил очередной торговый центр, Tempo, и останавливаться не намерен

05.11.2018
На прошлой неделе Олег Гросс приобрел очередной, уже пятый, объект недвижимости в Нарве — масштабный мебельный центр Tempo, где планирует открыть магазин Grossi. В идеальном случае, по его словам, в Нарве может появиться 10 магазинов торговой сети, а вторжение Lidl в Эстонию планы развития не перечеркнет.
Подробнее

Эксклюзив! ФОТО и ВИДЕО DELFI: Линда — о Таллинне, творчестве и своем очень обычном райдере

05.11.2018
4 ноября в Таллинне состоялся концерт певицы Линды, знакомой слушателю по таким хитам, как "Ворона", "Мало огня" и так далее. Бублик пообщался с певицей после концерта и поговорил как о творчестве, так и о чем-то более личном.
Подробнее




Необычный маяк, который погубил больше кораблей, чем спас

05.11.2018
Более сорока лет маяк стоял на большом полуострове на скале, выступающей в Тасманово море, недалеко от залива Джервис, что на юге Австралии. Он стоял на месте, где его не должно было быть, заманивая корабли на те камни, которых они пытались избежать.
Подробнее