11 ноября в Таллинне и Нарве пройдет просветительская акция "Географический диктант"

11 ноября 2018 года в России и за рубежом будет проводится Географический диктант — международная просветительская акция под эгидой Российского географического общества, нацеленная на повышение интереса к изучению окружающего мира. В этом году она впервые, как и недавний Большой этнографический диктант, состоится в Эстонии.
Приглашаем всех желающих принять участие в Географическом диктанте (на русском языке) на площадке в г. Таллинн (Mere puiestee 5, Центр русской культуры, 3-й этаж, Малый зал) и в Нарве (Кангеласте, 32, Нарвский языковой лицей). Зарегистрироваться в качестве участника можно по электронной почте rgo-dictant@yandex.ru (необходимо указать имя и фамилию).
Каждому заявителю присваивается индивидуальный идентификационный номер, вносимый в бланк для написания диктанта. По данному номеру можно будет проверить свой результат на сайте www.dictant.rgo.ru (участие в диктанте бесплатное).
Подробные сведения о времени и порядке проведения диктанта: