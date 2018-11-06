11 ноября в Таллинне и Нарве пройдет просветительская акция "Географический диктант"



Приглашаем всех желающих принять участие в Географическом диктанте (на русском языке) на площадке в г. Таллинн (Mere puiestee 5, Центр русской культуры, 3-й этаж, Малый зал) и в Нарве (Кангеласте, 32, Нарвский языковой лицей). Зарегистрироваться в качестве участника можно по электронной почте rgo-dictant@yandex.ru (необходимо указать имя и фамилию).

Каждому заявителю присваивается индивидуальный идентификационный номер, вносимый в бланк для написания диктанта. По данному номеру можно будет проверить свой результат на сайте www.dictant.rgo.ru (участие в диктанте бесплатное).

Подробные сведения о времени и порядке проведения диктанта:

здесь (Таллин)

и тут (Нарва)

С полной информацией о Географическом диктанте можно ознакомиться на сайте www.dictant.rgo.ru