11 лет вместо 12. Школьное образование надо сократить?

"Когда моя дочь осенью прошлого года начала учиться в одном из университетов Англии, то оказалась на год старше большинства ее однокурсников", — пишет в Maaleht колумнист Ханнес Румм.

В 1995 году длительность нашего общего образования увеличилась до дюжины лет. В те быстрые времена для этого наверняка имелись разумные причины или как минимум это было сделано с благими намерениями (общее образование = начальная школа + основная школа + гимназия). За двадцать лет общество претерпело глобальные изменения. Наверное, стоит спокойно девять раз подумать над возможностью сократить общее образование на один учебный год.

В качестве первой причины "за" говорит тот факт, что абитуриенты проводят последний учебный год штудируя широкий спектр предметов, большинство из которых на таком уровне в дальнейшей жизни им не понадобиться.

Одни молодые люди в 18 лет знают наверняка, на кого хотят поступать дальше, другим нынешняя системы высшего образования дает возможность при желании и в вузе беспрепятственно поменять специальность. И у тех, кто проходит через гимназию только ради аттестата, от большинства этих знаний все равно не останется и следа.

С точки зрения общества получение образования в течение меньшего времени означает значительную экономию. Школы надо содержать, а меньшее количество учебных часов снижает расходы на зарплату и сглаживает нехватку учителей.