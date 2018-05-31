31.05.2018, 15:12

11 лет вместо 12. Школьное образование надо сократить?

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rus.delfi.ee
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Horvaatia sai ELi liikmeks
Foto: Hendrik Osula

"Когда моя дочь осенью прошлого года начала учиться в одном из университетов Англии, то оказалась на год старше большинства ее однокурсников", — пишет в Maaleht колумнист Ханнес Румм.

В 1995 году длительность нашего общего образования увеличилась до дюжины лет. В те быстрые времена для этого наверняка имелись разумные причины или как минимум это было сделано с благими намерениями (общее образование = начальная школа + основная школа + гимназия). За двадцать лет общество претерпело глобальные изменения. Наверное, стоит спокойно девять раз подумать над возможностью сократить общее образование на один учебный год.

В качестве первой причины "за" говорит тот факт, что абитуриенты проводят последний учебный год штудируя широкий спектр предметов, большинство из которых на таком уровне в дальнейшей жизни им не понадобиться.

Одни молодые люди в 18 лет знают наверняка, на кого хотят поступать дальше, другим нынешняя системы высшего образования дает возможность при желании и в вузе беспрепятственно поменять специальность. И у тех, кто проходит через гимназию только ради аттестата, от большинства этих знаний все равно не останется и следа.

С точки зрения общества получение образования в течение меньшего времени означает значительную экономию. Школы надо содержать, а меньшее количество учебных часов снижает расходы на зарплату и сглаживает нехватку учителей.

Статистически более длинный школьный путь означает для наших детей то, что их возрастная группа позже выйдет на рынок труда. Более поздний выход на рынок труда означает в свою очередь то, что достаточную уверенность для создания семьи и рождения первого ребенка ты обретешь также на год позже. Для общества это, скорее всего, будет означать чуть более высокий возраст первородящих женщин по сравнению с теми странами, где гимназию заканчивают в 18 лет. Более высокий возраст первородящих женщин немного ухудшит нашу демографическую ситуацию.

[…]

Серьезную головную боль уменьшение времени обучения в гимназии принесет тогда, когда общеобразовательную школу одновременно закончат две возрастные категории молодых людей. Это приведет к ненормально большой конкуренции как при поступлении в вуз, так и при поиске работы. Но, конечно, при желании этот переход можно произвести максимально гуманным способом.

[…]

Если дети наших соседей приобретают в общеобразовательной школе все необходимые знания и личностные качества за 11 лет, то неужели наши дети соображают медленнее?

ТОП

Конечно, есть еще одна возможность. Моя дочь сказала о двенадцатом учебном годе: ”Если министерство считает, что эти предметы все же необходимы, то тогда дети могли бы идти в школу в шестилетием возрасте. Все равно я сначала училась читать в детском саду, а потом в первом классе делала это опять”.

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