100-я годовщина Финляндии начнется с создания песенного моста

В среду, 6 декабря, Финляндская Республика отметит свой сотый юбилей, торжественное празднование которого в Таллинне начнется в 8:45 в посольстве Финляндии.

Под управлением Аарне Салувеэра будет в торжественной атмосфере исполнен гимн Финляндии, его совместное исполнение будет транслироваться в прямом эфире на телеэкранах Финляндии и Эстонии.

Поздравление с Днем рождения совместным исполнением гимна пройдет во дворе посольства Финляндской Республики, где соберутся премьер-министр, члены правительства и хор из 100 человек. Вместе с правительством и в сопровождении оркестра Сил обороны хор девочек и мужской хор ERR исполнят национальный гимн Финляндии Maamme. ”Символизирующая дружественные связи соседних стран трансляция музыкального поздравления будет вестись в эфире Yle TV1 в Финляндии и в эфире ETV в Эстонии”, — сказал руководитель крупных проектов ЭР100 Маргус Кастерпалу.

Для того, чтобы празднование столетия Финляндии было отмечено во всей Эстонии, правительство объявило во внеочередном порядке 6 декабря этого года днем вывешивания флага. Сине-черно-белые флаги поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица. ”Кроме государственных и муниципальных учреждений, флаг Эстонии могут вывесить все домохозяйства, предприятия и организации”, — сообщил советник по символике бюро коммуникации правительства Герт Уйбоаэд. Флаги будут вывешены не позднее восхода солнца или восьми часов утра, а спущены на закате.

В честь сотой годовщины Финляндии дом Стенбока в Таллинне и здание театра ”Ванемуйне” в Тарту будут подсвечены цветами флага Финляндии. В сине-белом обрамлении дом Стенбока и здание театра ”Ванемуйне” будут до раннего утра 7 декабря. К акции подсвечивания зданий присоединились разные страны в разных частях мира.

Праздничный день будет завершен сине-белым фейерверком, который состоится в 21:25 на площади Вабадузе в Таллинне.