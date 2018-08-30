1 сентября работники МуПо будут сопровождать в школу детей через дорожные переходы
Как и в предыдущие годы, сотрудники муниципальной полиции будут на самых сложных переходах сопровождать осваивающих путь в школу детей.
Как и в предыдущие годы, сотрудники муниципальной полиции будут на самых сложных переходах сопровождать осваивающих путь в школу детей.
"1 сентября мы все будем вблизи школ в самых сложных и небезопасных местах с самым интенсивным движением, — пояснил заведующий департаментом муниципальной полиции Айвар Тоомпере. — Хотя это суббота, но многие школы, особенно в центре города, решили все-таки именно в этот день провести торжества, посвященные началу нового учебного года. А с 3 по 5 сентября будем работать вместе с государственной полицией во всех районах города на местах, выявленных по результатам полицейского анализа".
Тоомпере отметил, что хотелось бы больше положительного примера детям со стороны родителей, которые часто хватают ребенка и руку и тащат его переходить улицу в неположенном месте или на красный свет светофора. Ребенок легко усваивает такую модель поведения, что может привести к тяжелым последствиям.
Тоомпере пожелал всем школьникам безопасного пути, а водителям — быть вдвойне осторожными во время движения.
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