1 сентября работники МуПо будут сопровождать в школу детей через дорожные переходы

"1 сентября мы все будем вблизи школ в самых сложных и небезопасных местах с самым интенсивным движением, — пояснил заведующий департаментом муниципальной полиции Айвар Тоомпере. — Хотя это суббота, но многие школы, особенно в центре города, решили все-таки именно в этот день провести торжества, посвященные началу нового учебного года. А с 3 по 5 сентября будем работать вместе с государственной полицией во всех районах города на местах, выявленных по результатам полицейского анализа".

Тоомпере отметил, что хотелось бы больше положительного примера детям со стороны родителей, которые часто хватают ребенка и руку и тащат его переходить улицу в неположенном месте или на красный свет светофора. Ребенок легко усваивает такую модель поведения, что может привести к тяжелым последствиям.

Тоомпере пожелал всем школьникам безопасного пути, а водителям — быть вдвойне осторожными во время движения.