1 сентября на носу, а детей учить некому. Завтра будет хуже, чем вчера?

Самые возрастные учителя Европы — в Эстонии. Педагогов предпенсионного возраста — в два раза больше, чем тех, кто не достиг 30-летия. Минобр верит, что от еще большей катастрофы спасут более долгая продолжительность трудовой жизни и приведение в порядок школьной сети посредством административной реформы. Школам же зачастую не остается ничего иного, кроме как брать на работу неквалифицированного учителя, пишет Eesti Päevaleht.

Перед началом очередного учебного года некоторые директора школ оказались в затруднительном положении: ученики возвращаются с летних каникул, а преподавать им — некому.

На страничке ”вакансии” в ”Учительской газете” до сих пор ищут специалистов для заполнения 165 свободных рабочих мест. Часть объявлений, однако, уже устарела, поэтому, по всей видимости, число вакансий в реальности меньше. Но и этого достаточно, чтобы иметь представление о проблемных областях. В основном не хватает преподавателей начальных классов, учителей английского языка, а также эстонского и литературы.

Например, Табасалуская общая гимназия — одна из школ, искавших на основании конкурса учителей родного языка и литературы, английского и математики. Прежние сотрудники ушли: или в отпуск по уходу за ребенком, или — ввиду конкуренции — в другую школу.

”Больше нельзя сказать, что условия, которые предлагаются учителям, плохие; скорее, наоборот. Также и зарплата учителя поднялась до весьма приличного уровня. Но, скорее, знание об этих условиях недостаточно. Лет 20 назад у какой-то должности была репутация, мол, эта работа — лишь для фанатиков, кому доход не важен, разрушение этого мифа может занять годы”, — полагает директор Табасалуской общей гимназии Мартин Ээвель.

”И я слышал от директоров школ, что в этом году они ощутили нехватку учителей особенно остро”, — поделился председатель Союза работников образования Реэмо Волтри.

Он также взглянул на проблему с другой стороны. ”Все идет к тому, что у нас, по данным исследований, учителя старше, чем в среднем по Европе, и когда-нибудь наступит время, и они уйдут на пенсию. И если новые педагоги не придут — в какой-то момент это аукнется. Особенно прискорбна ситуация в естественных науках и математике, но не только: отчего-то в этом году ищут много преподавателей английского и эстонского языков. Поэтому нехватка учителей не стабильна, а становится все более серьезной проблемой”, — пояснил Волтри.

Во всех образовательных учреждениях Эстонии сейчас всего 4 165 учителей старше 60 лет. То есть совсем скоро они выйдут на пенсию. Однако молодых — ниже 30 лет — в эстонской системе образования значится маловато: 2 465 человек.

”В целом, конечно, эта статистика нам известна, но катастрофы не ожидается. Тут стоит признать, что всем нам придется работать дольше, чем ранее, и это неизбежно приведет к тому, что средний возраст работников повысится. Это так не только в образовании, но во всех секторах. Административная реформа может быть ключом к разрешению этой проблемы, и объединенные волости могли бы пересмотреть свою школьную сеть и найти места, чтобы объединить классы и школы. Чем больше школа — тем большую нагрузку можно предложить педагогу, и тем вероятнее, что учителя найдут. Катастрофы в образовании не грядет, однако, этой проблемой надо заниматься уже сейчас”, — прокомментировала ситуацию руководитель отдела учителей Министерства образования и науки Кристи Микивер.

Проблема также заключается и в приросте новых учителей: все меньше студентов выбирают профессию педагога. ”Учительская газета” подсчитала статистику выпускников вузов, получивших педагогическое образование. Нехватка предметников никуда не исчезает и не исчезнет. Например, в Тартуском университете с 2013 года ни один английский филолог не выбрал профессию учителя, в этом году окончили университет семеро учителей эстонского языка и литературы, педагогов начальных классов — два десятка. В ТЛУ получили дипломы пятеро английских филологов, трое учителей эстонского и литературы, а также 18 учителей младших классов.

Гимназисты тоже особо не смотрят в сторону педобразования. Результаты недавнего исследования, проведенного Kantar Emor, показывают: лишь 16% гимназистов хотели бы работать учителем. Кроме того, и сами преподаватели не уверены в выборе профессии. Если бы у них была возможность еще раз выбрать профессию, в педагогике остались бы 55%.

Несмотря на то, что средняя заработная плата учителя за последние пять лет выросла вдвое и достигает порядка 1 200 евро, профессия учителя — непривлекательна.