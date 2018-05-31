31.05.2018, 14:02

1 июня на пляжах Пикари и Пирита будет поднят синий флаг


rus.delfi.ee
EST
1 июня на пляжах Пикари и Пирита будет поднят синий флаг
Foto: Karli Saul

Завтра, в Международный день защиты детей, официально открывается сезон на пляжах Пикакари и Пирита, по случаю чего там будут подняты синие флаги.

Хотя таллиннцы уже активно пользуются пляжами, с завтрашнего дня на всех официальных пяти — на озере Харку, в Какумяэ, на Штромке, в Пирита и на Пикакари начинает действовать спасательная служба, а на двух последних в шестой раз поднимут международный знак качества — синий флаг.

Синий флаг отмечает, в первую очередь, высокое качество воды, чем на Балтике могут похвастаться немного мест. Однако Таллинн, как сообщила вице-мэр Зюлейха Измайлова, не теряет надежды, что такие флаги появятся и на других пляжах города.

Флаг на Пикакари будет поднят в 10 часов, в Пирита — в 11. Всех любителей природы ждут вечером 13 июня в заказнике на Пальяссааре, когда в окрестностях пляжа состоится поход "Ночные голоса".

В нынешнем году синий флаг поднимается в 45 странах на более чем 4500 пляжах и в малых гаванях. Эстония вновь включилась в борьбу за этот знак отличия в 2014 году.

Пляжный сезон заканчивается 31 августа.

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