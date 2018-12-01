01.12.2018, 18:41

1 декабря в Таллинне открылись два катка


rus.delfi.ee
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Harju tänava uisuplats
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

В субботу, 1 декабря, принял первых любителей катания на коньках в новом сезоне каток на улице Харью, рядом с церковью Нигулисте.

Каток ждет таллиннцев и гостей города. Их встречают также хорошая музыка и уютное кафе. Каток будет работать до конца марта или начала апреля — в зависимости от погоды.

Час катания обойдется в 7 евро, льготный билет — 5 евро (дети от 4 до 15 лет и люди, старше 60 лет), при предъявлении карточки ISIC/NPNK- билет 6 евро, стоимость часа тренировки — 10 евро, семейный билет — от 22 до 30 евро, можно приобрести также абонемент на 10 посещений. Есть возможность взять коньки на прокат.

На катке Пиритаского спортивного центра (ул. Румму, 3) завершены подготовительные работы, и с 1 декабря все любители покататься на коньках приглашаются на лед. Каток будет открыт ежедневно с 10 до 22 часов.

В воскресенье, 2 декабря, с 11 до 14 часов на катке пройдет семейный день, который начнется торжественной церемонией, после чего каток разделится на две площадки, одна из которых — для катания, а вторая — для обучения детей катанию на коньках. В это день прокат коньков будет по льготным ценам, а катание — и вовсе бесплатно.

Стоимость билета на каток — 2,50 евро, прокат коньков — 4,00 евро, а для детей, школьников, студентов и пенсионеров — 2,50 евро. Для того, чтобы взять коньки на прокат, нужно предъявить удостоверение личности, а для проката по льготному тарифу — соответствующий документ. В хоккей на катке играть нельзя. Дополнительная информация — в рабочее время с 8 до 22 часов по телефону 600 8333.

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