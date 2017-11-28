Работающие пенсионеры при необходимости смогут подавать два заявления об освобождении от подоходного налога

Департамент социального страхования подтверждает, что, согласно только что достигнутому соглашению между финансовой комиссией Рийгикогу и Министерством финансов, работающие лица, получающие пенсию и заработную плату менее 500 евро, будут иметь право подавать заявление о использовании освобождения от подоходного налога как работодателю, так и в Департамент социального страхования.

По словам Кати Кюмник, руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования, на сегодняшний день закон предусматривает возможность подачи заявления о использовании освобождения от подоходного налога только один раз. Согласно только что достигнутому соглашению, лицам, получающим заработную плату и пенсию, будет предоставлена возможность разделения освобождения от подоходного налога.

«Пенсионер, получающий пенсию в размере 300 евро и заработную плату в размере 300 евро в месяц, без изменений в законе мог бы получать ежемесячно 540 евро на руки, а в следующем году он мог бы получить возврат подоходного налога в размере 480 евро. Использовании освобождения от подоходного налога в отношении как пенсии, так и заработной платы позволит ему сразу получать ежемесячно 580 евро на руки и не ждать возврата подоходного налога в следующем году», – привела пример Кюмник.

«Мы рекомендуем всем лицам, у которых и пенсия, и заработная плата составляет менее 500 евро в месяц, подать заявление о использовании освобождения от подоходного налога на определённую сумму и работодателю, и в Департамент социального страхования: в этом случае человек не потеряет в доходах в текущем году и не должен будет ждать возврата подоходного налога в 2019 году». Освобождение от подоходного налога со стороны двух плательщиков дохода может составлять максимально 500 евро в месяц.

По словам Кюмник, работающим пенсионерам, у которых пенсия или заработная плата составляет более 500 евро, стоит проверить, подано ли заявление о применении освобождения от подоходного налога именно тому плательщику дохода, от которого человек получает доход более 500 евро. «Таким образом, будет использовано предусмотренное использовании освобождения от подоходного налога в отношении дохода, получаемого от одного плательщика, и выплаты от другого плательщика дохода будут подлежать обложению подоходным налогом с первого евро», – добавила Кюмник.

Неработающий и получающий пенсию человек ничего не должен предпринимать для того, чтобы в отношении его пенсии применили освобождение от подоходного налога. Департамент социального страхования применит освобождение от подоходного налога в отношении его пенсии автоматически. Если же человек желает использовать освобождение от подоходного налога в отношении какого-либо другого дохода (не пенсии), он должен проинформировать об этом Департамент социального страхования.

Начиная с 1 декабря, на портале eesti.ee можно будет проверить, подано ли заявление об освобождении от подоходного налога или нет. Если заявление не подано, или если есть желание его изменить, это можно сделать на том же портале. Заявление (199.67 KB, PDF) можно также отправить по эл. почте (tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee) или по почте (Endla 8, Tallinn). Кроме того, можно принести своё заявление в бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования по всей Эстонии. Точные адреса и время работы доступны на домашней странице Департамента.

Дополнительная информация о связанных с подоходным налогом изменениях, которые вступают в силу со следующего года, также доступна на домашней странице Департамента.