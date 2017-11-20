С 2018 года размер не облагаемого налогом дохода зависит от Вашего годового брутто-дохода. Таким образом, его размер необходимо продумывать ещё до нового года, чтобы избежать возможной доплаты подоходного налога в 2019 году. Как возмещения и пособия влияют на размер не облагаемого налогом дохода?

Родительское пособие, получаемое от Департамента социального страхования

Если Вы находитесь в отпуске по уходу за ребёнком и получаете родительское пособие, то это Ваш налогооблагаемый доход. Если родительское пособие менее 1200 евро в месяц, то у Вас имеется право на дополнительный не облагаемый налогом доход 500 евро в месяц. Если родительское пособие более 1200 евро, то освобождение от уплаты подоходного налога применяется к меньшей сумме. Если родительское пособие является Вашим единственным доходом, то не облагаемый налогом доход за Вас рассчитает Департамент социального страхования.

Пособие на ребёнка, пособие по рождению ребёнка, пособие по уходу за ребёнком, получаемые от Департамента социального страхования

Государственные пособия (в том числе пособие на ребёнка, пособие по рождению ребёнка, пособие по уходу за ребёнком и пр.), выплачиваемые Департаментом социального страхования, не облагаются налогом и не декларируются в декларации о доходах. Не облагаемые налогом пособия не засчитываются в Ваш годовой доход и не влияют на размер не облагаемого налогом дохода.

Пособие на трудоспособность, получаемое от Кассы по безработице

Пособие на трудоспособность, выплачиваемое Кассой по безработице, не облагается налогом и не декларируется в декларации о доходах. Пособие на трудоспособность не засчитывается в Ваш годовой доход и не влияет на размер не облагаемого налогом дохода.

Страховые возмещения по безработице, получаемые от Кассы по безработице

Если Вы получаете страховые возмещения по безработице от Кассы по безработице, то это Ваш налогооблагаемый доход. Если возмещение менее 1200 евро в месяц, то у Вас имеется право на дополнительный не облагаемый налогом доход 500 евро в месяц. Если возмещение более 1200 евро, то освобождение от уплаты подоходного налога применяется к меньшей сумме. Если страховое возмещение по безработице является Вашим единственным доходом, то не облагаемый налогом доход за тебя рассчитает Касса по безработице.

Размер освобождения от уплаты подоходного налога делится на три основные группы:

Если Ваш годовой брутто-доход менее 14 400 евро или менее 1200 евро в месяц, то Вы можете использовать максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, которое составляет 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Если ежемесячный доход от 1201 до 2099 евро (годовой брутто-доход 14 400 – 25 200 евро), то размер не облагаемого налогом дохода становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше не облагаемый налогом доход.

При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер не облагаемого налогом дохода равен 0 евро.

Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе найдёте на домашней странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/maksuvaba-tulu.

Запомните: