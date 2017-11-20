Как рассчитать не облагаемый налогом доход, если Вы – работающий пенсионер?

Рост не облагаемого налогом дохода в следующем году до 500 евро означает, что необходимо следить за своим годовым брутто-доходом. Больше всего изменится учёт не облагаемого налогом дохода для работающего пенсионера, для которого также начнёт действовать не облагаемый налогом доход до 500 евро, зависящий от размера дохода, однако исчезнет дополнительное освобождение от уплаты подоходного налога с пенсии.

Если Вы – работающий пенсионер и получаете ежемесячно помимо зарплаты также пенсию от Департамента социального страхования (в том числе пенсия по старости, пенсия по потере кормильца, пенсия по нетрудоспособности, специальная пенсия и добавки к пенсии) суммарно менее 1200 евро, то к Вам применяется освобождение от уплаты подоходного налога с 500 евро.

Если брутто-зарплата и пенсия суммарно превышают 1200 евро, то Вы можете найти размер не облагаемого налогом дохода по формуле 500 – 0,55556 × (Ваш ежемесячный доход суммарно – 1200) и соответственно полученной сумме можете представить заявление о применении не облагаемого налогом дохода. Для упрощения его расчёта в интернете имеются калькуляторы, которые помогут Вам подсчитать точную сумму не облагаемого налогом дохода. Например, калькулятор, находящийся на веб-странице kalkulaator.ee, с помощью которого можете подсчитать свой не облагаемый налогом доход, а также попробовать различные прогнозы доходов.

Вы должны учесть, что работодатель или Департамент социального страхования не знают и не могут засчитывать Вашу зарплату и пенсию суммарно. Таким образом, Вы сами должны решить, на какую сумму представлять заявление о применении не облагаемого налогом дохода работодателю или Департаменту социального страхования.

Пример

Вы зарабатываете ежемесячно брутто-зарплату 1000 евро и получаете пенсию по старости 425 евро, то соответственно декларации о доходах Ваш годовой доход составляет 17 100 евро, в случае которых размер не облагаемого налогом дохода составляет 4500 евро в год или 375 евро в месяц. Для того, чтобы избежать доплаты подоходного налога после представления декларации о доходах, Вы сами должны уведомить работодателя или Департамент социального страхования, чтобы Вам засчитали 375 евро в месяц в качестве не облагаемого налогом дохода. Если в течение года поступят иные непредвиденные доходы, то Вы можете отметить, на всякий случай, меньшую сумму в качестве не облагаемого налогом дохода. Таким образом, в 2019 году Вам удастся избежать доплаты подоходного налога после декларирования доходов.

Если Ваши ежемесячная пенсия и брутто-доход в среднем превышают 2100 евро, то со следующего года весь Ваш доход (в том числе пенсия) будет облагаться налогом. По сравнению с 2017 годом работающий пенсионер, который получает более 2100 евро в месяц, будет получать в месяц на руки сумму до 83 евро меньше.

Укажите свои контактные данные, используемые в э-НТД

Обязательно проверьте контакты, используемые в электронной среде НТД (e-maksuamet/e-toll), потому что мы сообщим Вам о том, что с учётом размера Вашего дохода будет достигнут не облагаемый налогом доход, который был предусмотрен Вами. В нашей электронной среде также можете самостоятельно следить за этим. Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе найдёте на домашней странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/maksuvaba-tulu.

Запомните: