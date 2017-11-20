Как рассчитать не облагаемый налогом доход, если Вы работаете в нескольких местах?

Рост не облагаемого налогом дохода в следующем году до 500 евро означает, что ещё тщательнее необходимо следить за своим годовым доходом. Проще, когда доход поступает только с одного источника. Сложнее, в том случае, если имеется несколько лиц, производящих выплаты.

Если Вы получаете ежемесячно от всех работодателей суммарно менее 1200 евро, то Ваш не облагаемый налогом доход составляет 500 евро. Вы можете представить заявление о применении не облагаемого налогом дохода только одному работодателю, а если Вы уже ранее представили его, то бухгалтер произведёт этот расчёт за Вас.

Если Ваша плата с нескольких рабочих мест в месяц суммарно составляет более 2100 евро, то Вам не предусмотрен не облагаемый налогом доход. Попроси работодателя, который до сих пор засчитывал не облагаемый налогом доход, в дальнейшем засчитывать его в сумме 0 евро, а в будущем не представляйте заявление вообще.

Если Ваша плата от нескольких работодателей суммарно составляет от 1201 до 2099 евро, то сумма Вашего не облагаемого налогом дохода составляет от 0 евро до 500 евро. Для расчёта точной суммы не облагаемого налогом дохода сложите все свои ежемесячные брутто-зарплаты и используйте формулу: 500 – 0,55556 × (Ваш ежемесячный доход суммарно – 1200). Для упрощения его расчёта в интернете имеются калькуляторы, которые помогут Вам подсчитать точную сумму не облагаемого налогом дохода. Например, калькулятор, находящийся на веб-странице kalkulaator.ee, с помощью которого можете подсчитать свой не облагаемый налогом доход, а также попробовать различные прогнозы доходов.

Только у Вас имеется полный обзор размера Ваших доходов

Если Вы рассчитали размер своего предполагаемого не облагаемого налогом дохода, то Вы должны уведомить работодателя (который до сих пор, выплачивая Вам зарплату, рассчитывал не облагаемый налогом доход) о том, что Вы отказываетесь от права засчитывать не облагаемый налогом доход частично или полностью. Если Вы заранее знаете, что Ваша зарплата может изменяться в течение года или есть надежда на получение премии, то Вам стоило бы это также принять во внимание при расчёте размера не облагаемого налогом дохода.

Например, если по формуле Вы имеете право получать ежемесячно не облагаемый налогом доход 100 евро, то с учётом некоторых колебаний в заявлении, представленном работодателю, стоило бы указать меньшую сумму. Таким образом, Вы уменьшите возможность доплаты подоходного налога в дальнейшем. А если в течение года заплатите подоходного налога больше, то на основании декларации о доходах, представляемой в начале 2019 года, получите часть этого дохода назад. Это также в случае, если попросите работодателя вообще не засчитывать не облагаемый налогом доход.

Пример

Вы зарабатываете на двух рабочих местах ежемесячно брутто-зарплату по 1000 евро, то есть суммарно 2000 евро в месяц и один работодатель применяет к Вам не облагаемый налогом доход в полном объёме (500 евро). Подоходный налог удерживается на данном рабочем месте только с 500 евро, а на другом месте не облагаемый налогом доход не засчитывается и налог удерживается с 1000 евро, то есть со всего брутто-дохода.

Если представите декларацию о доходах в начале 2019 года, то в соответствии с ней Ваш годовой доход составит 24 000 евро, не облагаемый налогом доход с которых составит 666,72 евро в год или 55,56 евро в месяц. Это означает, что к 1 июля 2019 года Вам будет необходимо доплатить подоходный налог.

Для того, чтобы избежать такой ситуации Вы сами должны уведомить работодателя о том, что Вы отказываетесь от права на учёт не облагаемого налогом дохода в полном объёме или разрешаете засчитывать не облагаемый налогом доход, например, 55 евро в месяц. А учитывая, что в течение года Вы также можете получить премию или иной непредвиденный доход, Вы представите работодателю заявление о применении не облагаемого налогом дохода в сумме 0 евро.

Укажите свои контактные данные, используемые в э-НТД

В электронной среде НТД (e-maksuamet/e-toll) добавится возможность увидеть в текущем режиме, сколько разных выплат Вам заплатили и насколько Вы использовали не облагаемый налогом доход. Если он был использован свыше предельной ставки, то также можно увидеть дополнительную обязанность по доплате подоходного налога, которая возникнет при подаче декларации о доходах. Это – прогноз, а поэтому, если доход в течение года изменится, то и размер не облагаемого налогом дохода тоже изменится. Кроме того, у НТД отсутствует информация о Ваших дополнительных доходах и возможных вычетах, которые на основании декларации о доходах должны быть представлены только в следующем году.

Обязательно проверьте контакты, используемые в электронной среде НТД (e-maksuamet/e-toll), потому что мы сообщим Вам о том, что с учётом размера Вашего дохода будет достигнут не облагаемый налогом доход, который был предусмотрен Вами. В нашей электронной среде также можете самостоятельно следить за этим. Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе найдёте на домашней странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/maksuvaba-tulu.

Запомните: