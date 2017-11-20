Как непредвиденный доход, полученный Вами в течение года, влияет на размер не облагаемого налогом дохода?

С 2018 года размер не облагаемого налогом дохода зависит от Вашего брутто-годового дохода. Таким образом, его размер необходимо продумывать ещё до нового года, чтобы избежать возможной доплаты подоходного налога в 2019 году. Как себя вести, если Вы получите в течение года непредвиденный доход?

При расчёте не облагаемого налогом дохода в годовой доход засчитываются все облагаемые налогом доходы, которые были получены в течение года. Таким образом, в ситуации, когда Вы примете незапланированное ранее решение о продаже недвижимости, ценных бумаг или права на вырубку леса на корню, то этот облагаемый налогом доход засчитывается в качестве годового брутто-дохода.

Поскольку растущий годовой доход также влияет на размер не облагаемого налогом дохода, то необходимо вновь проверить и рассчитать годовой доход, в какую группу по освобождению от уплаты подоходного налога Вы принадлежите.

Пример

Если человек получает ежемесячно брутто-зарплату 1000 евро (то есть годовой доход составляет 12 000 евро), то, получая только зарплату, его не облагаемый налогом доход составляет 500 евро в месяц. Если он продаст в течение года недвижимость стоимостью, например, 12 000 евро, то его годовой доход увеличится до 24 000 евро и ежемесячно можно засчитать 55,56 евро в качестве не облагаемого налогом дохода. Это означает, что, если до продажи недвижимости с зарплаты был засчитан не облагаемый налогом доход больше чем предусмотрено, то его необходимо уплатить после представления декларации о доходах.



Таким образом, после получения непредвиденного дохода необходимо уведомить работодателя (или иное учреждение, которое рассчитывает Ваш не облагаемый налогом доход, например, Департамент социального страхования) о своём желании уменьшить сумму не облагаемого налогом дохода или вообще отказаться от его учёта.

Налогово-таможенный департамент не знает о получении такого дохода в течение года, потому что он будет декларироваться только в следующем году на основании декларации о доходах. Таким образом, мы не можем Вас в нужный момент уведомить о том, что не облагаемый налогом доход будет достигнут. Следовательно, в связи с этим необходимо быть внимательным, чтобы размер не облагаемого налогом дохода был правильно учтён.

Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе найдёте на домашней странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/maksuvaba-tulu.

Запомните: