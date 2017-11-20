ИНФОГРАФИКА: Каков Ваш не облагаемый налогом доход?

С 2018 года размер не облагаемого налогом дохода зависит от Вашего годового брутто-дохода. Таким образом, его размер необходимо продумывать ещё до нового года, чтобы избежать возможной доплаты подоходного налога в 2019 году.

Запомните, что: В годовой доход засчитывается облагаемый налогом доход и суммируются брутто-суммы.

Получив неожиданный доход, пересмотрите свой брутто-доход и попросите работодателя засчитать не облагаемый налогом доход в меньшем объёме или полезно от него вообще отказаться.

Если в течение года заплатите подоходного налога больше, то на основании декларации о доходах получите часть этого дохода назад. Это даже в случае, если не облагаемый налогом доход вообще не засчитывается.

Размер освобождения от уплаты подоходного налога делится на три основные группы: Если Ваш годовой брутто-доход ниже 14 400 евро, то есть ниже 1200 евро в месяц, то Вы можете использовать максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, которое составит 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Если ежемесячный доход в промежутке от 1201 до 2099 евро (годовой брутто-доход 14 400–25 200 евро), то размер не облагаемого налогом дохода становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше не облагаемый налогом доход.

При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер не облагаемого налогом дохода равен 0 евро. Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе найдёте на домашней странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/maksuvaba-tulu.